俄烏戰事持續白熱化，不僅未有隨特朗普即將上台而稍歇，反而朝着更加失控的方向發展。俄羅斯首都莫斯科一幢公寓周二發生爆炸，俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫及其助手當場死亡。俄方定性為恐襲，烏克蘭承認此為國家安全局的特別行動。美國國務院發言人米勒則否認華府有份參與，惟俄方不信，直斥言論荒唐可笑。

沒有美國的支援及首肯，烏克蘭肯定不敢貿然在莫斯科造次，華府簡單一句無份參與就想撇清關係，只是欺人之談。事件亦再次證實，俄羅斯防守漏洞百出，莫斯科更是四面透風。烏克蘭已非首次在莫斯科發動恐襲，包括用無人機突襲等，每次皆輕易得手，可見莫斯科內部不乏無間道滲透。

與此同時，亦見拜登政府還未肯善罷甘休，務求要將局勢更加升級，讓特朗普不可能在短時間內停戰。待得明年1月20日政府換屆，特朗普接手的，將是爛無可爛的爛攤子。拜登本身就是意識形態的信徒，認定非資本主義、不肯屈從的國家就是邪惡，加上軍工複合體要繼續大發戰爭財，他必然在餘下日子更不遺餘力地撥款援烏，這場生靈塗炭的戰爭，注定要玉石俱焚方休。

事實上，戰事死傷愈枕藉，各方投入愈巨大，要停戰便愈艱難。特別是民主、共和兩黨勢不兩立，特朗普愈是不支持烏克蘭使用美製遠程武器，拜登愈是開綠燈；特朗普愈是不讓烏克蘭加入北約，拜登主導的北約歐洲國家愈是唱反調。北約新設立「烏克蘭安全援助與訓練任務」小組已投入運作，聲言要從美國接手援烏；德、法、英、意等國外長亦發表聲明，指烏克蘭加入北約的道路「不可逆轉」。在特朗普上台前一個月，俄烏局勢恐更危機四伏。