美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）與麻省理工學院，模擬2028年台海爆發戰爭，中美兩軍動用核子武器，且看結果如何。過去的兵棋推演做過很多次，但從未試過模擬使用核武。今趟CSIS聯同麻省理工所做的兵推合共進行15次，其中7次是解放軍主動使用核武，一次是美軍主動使用核武。15次當中，美軍只有5次能擊退解放軍，另外有5次是解放軍成功佔領台灣。

中美兩國都是核子大國，一旦動用核武，後果將難以逆料，因此以往牽涉中美兩軍的兵棋推演，從沒有將核武派上用場，但最新的這一次，卻將末日武器也推到台前，但美軍依舊沒有必勝把握。既是如此，五角大樓不可能會為台灣去跟北京動真格。

候任美國國防部長海格塞斯曾指出，五角大樓做了多次兵棋推演，模擬中美兩軍在太平洋決戰，每一次都是以美國敗北告終。海格塞斯所講的兵推，大抵全部是使用常規武器，但今趟換作以核武互攻，美軍還是討不了好去。白宮的主事者不笨，美軍會否為保衞台灣而戰，答案已是不言而喻。

近日，候任白宮主人特朗普念念不忘，希望邀請到中國國家主席習近平，出席他的總統就職禮。侵侵揚言只要中美兩國聯手，可以解決世界上所有的問題。他這句話講得坦白，如今世界上很多爛攤子，都是老美一手造成的，要想收拾殘局，單憑華盛頓是力有不逮，必須仰仗中國幫忙。

台灣在特朗普眼中，只不過是蠅頭小利，不值得因小失大。如今現實已擺在眼前，要打的話，美軍面對解放軍並無勝算；不打的話，兩國卻有無盡的合作空間。特朗普是聰明人，他當然會懂得如何抉擇。