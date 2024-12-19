上海副市長華源在雙城論壇致詞中，表示將積極推動上海居民赴台團隊遊，更稱旅遊路線一定會包含台北市！消息傳出，讓企盼已久的台灣觀旅業炸了鍋，也引起截然不同的兩種回應。

陸委會雖然宣稱歡迎旅客來台立場不變，但也質疑先前陸方文旅部片面將範圍限定在福建省，不過現在上海市突然跳進來「不知誰說了算？」綠委莊瑞雄更質疑是否開放觀光客來台都是陸方片面決定，無視台灣政府存在，這樣吃豆腐讓人感到不舒服，背後更有政治操作的意涵存在。

問題是誰都知道，從蔡英文以來，民進黨政府一直想要繞過九二共識，和大陸建立起溝通管道，試圖證明沒有九二共識，兩岸之間仍可運作。而大陸方面也早已洞悉民進黨的意圖，所以逐步開始跳過民進黨掌控的中央，而和對大陸相對友善、願意承認「兩岸一家親」的地方政府打交道，這也是為何之前有地方可以跳過農業部與陸委會，直接和大陸談農產品銷往大陸，雙城論壇仍舊按期舉辦的原因。現在上海市開放居民赴台團客，也是秉持這個原則辦理。

然而這樣一來，變成民進黨的海基會與陸委會都成了廢物單位，完全喪失促進兩岸溝通的原始功能。民進黨就是看到了這一點，才氣得跳腳，直指這是吃豆腐的政治操作。但台灣觀光旅遊業確實需要大陸團客的挹注，於是民進黨明明氣急敗壞，卻又不敢悍然拒絕大陸團客入台。

但兩岸根本就不該弄得如此尷尬，從大陸福建、上海陸續開放團客，顯示陸方有意緩解兩岸情勢，台灣這邊也應趁勢釋出善意，讓停滯已久的兩岸民間交流重新恢復，這樣對雙方都有好處。至於少數政客心有不甘，就不用理會他們了吧。