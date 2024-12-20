娛圈單打：人棄我取例子多　軟飯王未必死硬

56歲「中2生」鄭梓浩自從被前度踢爆一男食三女兼咬老軟後，喺香港幾乎銷聲匿迹，之但係此處不留人，自有留人處。話說鄭生最近轉戰內地，參加選秀節目《超級老聲2024》獲讚，以滿分成績贏得首名出線。

內地網民似乎對鄭生非常受落，之前佢經常開直播吸金，家陣又喺選秀節目先拔頭籌，話唔定真係可以殺出一條血路，大賺人民幣喎。唔知其前度、小三、小四睇見會唔會眼冤呢？又或者，以鄭生把口𠺘過油嘅功力，喺內地會唔會已經溝掂小五、小六呢？

話時話，過去唔少半紅不黑，甚至被港人唾棄嘅港星，轉戰內地即刻鹹魚翻生、聲價百倍。當中最經典，莫過於被本港網民暱稱「的士陳」嘅陳偉霆。其星途一直平平，反而緋聞更加精彩，先後與Angelababy、阿Sa拍過拖。可能自知咁樣落去唔係辦法，於是把心一橫轉攻內地，結果憑住《古劍奇譚》一劇在內地走紅，家陣已躋身頂流之列。

另一人辦，就係「叉燒炳」個仔劉愷威。佢喺TVB高不成低不就，專做乖乖仔毫無突破，其後離巢北上，憑劇集《鳳穿牡丹》嶄露頭角，發展愈見順遂，其後仲娶埋楊冪做老婆，成為人生最高光時刻。雖然二人已經離婚，但已站穩內地一線小生之位。

所以話啫，塞翁失馬，焉知非福。香港撈唔掂唔緊要，勝在有祖國做強大後盾。而且唔知點解，內地觀眾都有種「人棄我取」嘅鬥氣心態，舉凡在港不受歡迎嘅藝人，轉戰內地莫不撈得風生水起。嗱，有賭未為輸，歌仔都有得唱：「鄭梓浩我哋支持你！」