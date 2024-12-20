關於中國經濟前景，外界看法各走極端，有人唱好，有人唱衰，後者的聲音儼然蓋過前者。尤其是特朗普即將再度上台，貿易戰2.0開打，西方一面倒唱衰中國經濟，「崩潰論」沉渣泛起。中國內地和香港也出現各種悲觀論調，投資和消費信心始終提不起來，導致年中曾大幅反彈的資本市場幾乎打回原形。

不少人認為貿易戰2.0勢必重創中國經濟，外資大行紛紛猜測未來中國GDP將會下降多少，卻很少有人評論美國經濟會受到甚麼影響。其實，一榮俱榮，一損俱損，貿易戰不可能有贏家，中國固然可能受到打擊，美國也無法獨善其身。有日本媒體引用研究機構報告指出，特朗普對多國加徵關稅的計劃，將使美國物價上漲、就業下降，抑制經濟增長，可能導致美國2027年GDP下降1.1%，其中礦業和農業更將下降1.5%。

這份報告並非無的放矢，美國拜登政府大搞「小院高牆」，企圖遏制中國發展，已經嚴重打亂全球供應鏈；如果特朗普又胡亂揮舞關稅大棒，勢必令全球經濟雪上加霜，其他國家無運行，美國自身也不會有好日子過。相對而言，中國經濟韌性強潛力大，既有完整的產業鏈，也有龐大的內需市場，更有舉國體制的獨特優勢，顯然更能抵禦外來衝擊。

事實上，自從2018年特朗普挑起貿易戰，中國就開始調整外貿結構，一方面減少對美國出口依賴，一方面加強與非美體系貿易往來。幾年下來，在經營東盟、全球南方、一帶一路等方面成效顯著，中國對美出口比例已由高峰時的21%大減至13%，東盟早已取代美國成為中國第一大貿易夥伴。在這種情況下，美國若想再以關稅大棒威嚇中國，只能是一廂情願，貿易戰2.0的結果必然還是「傷敵八百，自損一千」。正如有人指出，當今更有能力推動貿易脫鈎的是中國，而不是美國，老美不要傻傻分不清楚。

當然，不是說中國經濟一帆風順，目前確實面臨下行壓力，原因來自各方面，消費信心不足就是其中之一。中國儲蓄率一向高企，近年更出現巨量「超額存款」，即居民收入大於消費，可見有些人不是沒錢，而是不願花錢，只要能提振消費信心，中國經濟就不會差到哪裏去。美國恰恰相反，習慣先使未來錢，一味舉債度日，國債已突破36萬億美元，實在恐怖。