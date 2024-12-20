說不定在未來社會，最難做的職業就是教師，尤其是教倫理道德的教師。

2024年《時代》雜誌的年度風雲人物，是候任美國總統特朗普，他不是第一次獲此殊榮，早在2016年便曾獲選過一次。此君由少及長都渴望成為世界紅人，以往尚未成功，便在他私家莊園的會客室掛起一張偽造的照片，照片中的特朗普西裝筆挺，出現在《時代》雜誌封面。很多客人不知就裏，就以為莊園主人當真受到世界上最出名的雜誌青睞，替他做了獨家專訪，而實際上卻並無其事。

以往的老師教倫理道德課，會跟孩子們說，特朗普為抬捧自己，偽造雜誌封面是不對的，這是小人所為，成大事者，不該也不屑去弄虛作假，你們要想成為真正的大人物，切勿去做這等丟人現眼的事。

可是時至今日，世界變了，如果老師還用上述的道理教人，馬上會被打臉，孩子們會反駁說：「老師，造假有甚麼不好，人愈壞似乎愈有好報，你看特朗普曾偽造《時代》雜誌的封面照，造着造着，他不就成功了嗎？後來不獨成為封面人物，更是年度風雲人物，而且還不止一次當選為年度風雲人物哩。」做教師的，假如面對孩子們這一番詰問，你只能無言以對。

還記得在2019年，香港爆發反修例風波。有一次，我在一個被暴徒打得稀巴爛的輕鐵站候車，見到一位母親拖着約5歲的孩子入站，孩子問媽媽：「這麼多人破壞公物，難道不怕被警察拘捕嗎？」當時我看着那位母親，她也是一時語塞，惟有轉而談別的話題。這也難怪，她總不能告訴孩子，在當時的香港，很多人認為打砸破壞是對的，要求嚴格執法的人，反而會被辱罵，甚至人身安全也會受到威脅。