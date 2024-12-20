以「攔截率高達210%」、「東漢打西漢」、「南宋打北宋」、「電視前不能亂講話嗎？」、「第聶伯河長10萬公里」等荒誕言論騰笑兩岸，並被大陸列為懲戒對象的于北辰糗了！他於今年5月暗批另一名嘴張延廷「漢奸、台奸、敗類」被告，近日一審結果出爐，被判罰金20萬元（新台幣‧下同）。

事情起因是張延廷在評論兩岸若發生戰爭，台灣到底能支撐多久時，以其軍事專業判斷台灣僅能支持4天，引起于北辰的不滿，痛批他是「漢奸、台奸、敗類」。結果張延廷提告求償100萬元，士林地院法官審理認定，張延廷的國防分析內容屬於公共議題，應受社會理性討論，若于北辰不認同，可進行專業反駁，但「漢奸、台奸」等詞極具侮辱性，已超出言論自由所保障的合理範疇，足以損害張在社會上的評價，構成名譽侵權，因此判于須賠償張20萬元。

問題來了，于北辰會因為這次挫敗稍稍收斂，改變自己信口開河、動輒栽贓污衊的作風嗎？答案當然是否定的！要知道于北辰雖被泛藍視為叛徒與譏嘲對象，但對民進黨與其支持者而言，卻是「帶槍投靠」、「起義來歸」的樣辦。光靠着這層光環，在綠營節目就有上不完的通告，自己直播也有一定的流量與捐款贊助，這些收入遠遠大於區區20萬元，會怎麼選擇自不待言。何況，這不過是一審結果，還可上訴，于北辰自然不會因此悔悟。

事實是，台灣充斥着一群「于北辰們」，他們的宗旨就是「流量為王」，管他甚麼真假邏輯，只要能譁眾取寵、博取眼球，甚麼鬼話都說得出口，于北辰等名嘴是如此，八炯、閩南狼等網紅又何嘗不是如此呢？在向錢看齊的誘惑下，台灣社會只有愈來愈亂，直到面臨崩解的那一天。