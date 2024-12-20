美國候任總統特朗普打破美國傳統，邀請多國領導人參加他下月20日的總統就職典禮。不得不說這一招很聰明，既顯示美國新政府求變的決心，也藉機為特朗普塑造一個積極與各國互動的領導人形象。屆時若有許多國家元首出席，更能形成眾星捧月的效果，傳遞出特朗普深受全球歡迎的信號。

對獲邀出席的各國首腦來說，前赴特朗普就職儀式的最大好處，是有機會和特朗普增強友誼。尤其是過去一段時間與美國關係出現波折的盟國領導人，如能參加就職禮，將可以在典禮期間與特氏面對面交流，為日後改善關係打下基礎。

事實上，特朗普為人喜歡出風頭，也特別記仇。他在4年任期屆滿後將是82歲，所以他特別重視這次就職典禮。獲邀出席的其他國家政要不給面子的話，勢必影響雙方日後的往來。

但各國領導人對是否出席特朗普的就職典禮，也要考慮不少實際性的難題。眾所周知，大國外交最看重平等，特朗普在就職典禮結束後才是真正的美國總統。堂堂一國元首貿然參加別國領導人的就職禮，無疑是為他人站台，矮化自己，更何況過程中還會涉及到領導人的人身安全問題，各國以前往往只會由駐美大使或者派使團出席儀式。

特朗普這次也有邀請習近平出席就職禮，習出席的概率應該很低，畢竟國家形象不能有任何差錯。但既然特朗普已發出邀請，不管他出於甚麼動機，北京還是要作出善意的回應。依我來看，習近平應會派特使出席，國家副主席韓正本來是最合適的人選，但為了顯示重視特朗普，很有可能由國務院總理李強出馬。這樣既給了特朗普面子，李強也可以順道訪問華府，和美國商界人士暢談合作。