世界視線：澳洲樓價飛升　基層移民急走

澳洲宣揚可帶給人民美夢在幻滅中，30年來澳洲政府給年輕人灌輸人人只要努力工作，便會得到自己的居所及富足生活。本來澳洲就有其優越條件，在這760多萬平方公里領土上，只有2,700多萬人口，擁有土地似乎太容易了！

無疑有政客及地產發展商辯稱，澳洲中部是廣闊沙漠地帶，其餘大部分土地也乾旱不宜居，澳洲40%的人口集中在悉尼和墨爾本，但當地整體樓價的中位數從2011年平均低於50萬澳元，升到2024年9月超過98萬澳元，薪金卻遠遠跟不上。而悉尼的房價平均一伙要一家人付出14年薪金，墨爾本和阿德萊德也要10年的薪金。

樓價貴自然迫使市民租住，租值也伴隨樓價飛升，更出現供需失衡，每伙可出租的住宅就有20人以上查詢，高租值也使租客更難積蓄買樓。

在1950年，52%澳洲人有自置居所，至1968年達到71%，但之後開始走下坡。政黨人士互相指摘是政府主動容許大量移民到來，另一個重要因素是自80年代開始，政府把擁有自置居所是市民的基本權利，轉為大幅出售土地容許開發商及個人置業作投資，結果地產樓價開始飆升。近20年來，政府除了提供初次置業貸款，在金融海嘯及新冠疫情期間更大幅減息，使置業需求上升，但問題出現在政府於1978年供應公共房屋兩萬伙，下降至2023年的3,000伙，但多數私人地產開發不會補貼政府的供應空洞，反而控制供應以抬高樓價。

此外，不少社區居民公開反對政府容許興建高樓層住宅樓宇，加上疫情後建築人手短缺及通脹高企，使2022至2024年建築成本上漲約40%，建築期延長約18%。如今，澳洲社會轉化成有自置居所的富人及貧窮的租客這兩極社會，特別是數以十萬計的新移民家庭是最大受害者，他們往往只拿最低工資，租住房屋往往已佔去他們收入的60%。故此，今年出現移民因無法支付高昂租金和生活費而開始回流，對當地醫療護理、酒店飲食和建築行業打擊至大。

執政工黨政府計劃在5年內建造120萬伙新公共樓宇單位，但近年公營房屋每年供應只有3,000至4,000伙，如何可大幅增加？而新移民也無法受益。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻