照理說，大陸武統台灣那就是一把地地道道的真刀子、硬刀子，是要打仗和死人的。這把刀子一旦亮出，即使沒有動手，也是自有一股殺氣騰騰的氣勢，台灣當局十分膽寒才是。

不錯，前年8月美國眾議院時任議長佩洛西竄訪台灣，解放軍穿越台海中線，海空大包圍，台灣朝野就嚇得不輕，但很快「回過神來」。解放軍的軍演和戰備警巡雖然幾乎日日都有「常態化」，但沒有開打的迹象，漸漸的台灣當局就覺得大陸的硬刀子成了軟刀子，俗話說：「軟刀子割頭不覺死」。台灣方面認為大陸要武統不過爾爾，嚇唬而已！賴清德上台後之所以「台獨」氣燄囂張，變本加厲，蓋出於此。

解放軍手中的武器，為武統做好的準備，當然都是硬刀子、真傢伙，解放軍可隨時聽命令武統台灣，當然也是毫不含糊會快速碾壓完成，只是兵不厭詐，大陸目前也樂得自己這邊「引而不發，躍如也」，讓台灣方面溫水煮蛙，軟刀子割頭，不定哪一天，解放軍突然神兵天降般一舉完成武統。

對於統一台灣，無論是和統還是武統，主動權都在大陸手裏。大陸武統、和統可以互相切換，忽硬忽軟，變換不定，總方針是一定要統一，最好和統，不打仗，不死人，將硬刀子變成軟刀子，逼其求和或在其鬆懈下繳械投降，台灣當局當然知道被軟刀子割頭的滋味不好受，整天提心吊膽過日子，而且當今內外環境下，不管美國怎麼支持台灣，甚至出兵護台，也不能阻擋統一，軟刀子架在脖子上和硬刀子抹脖子是一樣的，遲早都是玩完。

現在賴清德當局可做的，就是「盡量不要刺激中共」，面對硬刀子、軟刀子都要「不升高衝突，不引發爭端」，「妥慎應對各種灰色地帶侵擾行動」。

台灣軍方的這種方針，只能保持一時之「安寧」，苟延殘喘，管不了大用，只要他們在大政方針上不放棄「倚美謀獨」，大陸的軟刀子、硬刀子都會令其斃命也。