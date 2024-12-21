信言不美，美言不信。內地有位大學教授近日在提到台灣問題時，直言不諱地表示：「台灣就是一個殖民地，揍他一頓就對了」。此言一出，立即受到台灣各界口誅筆伐，綠營固然氣急敗壞，藍營也加入圍剿。無可否認，這位教授的言論確實有點過激，聽起來頗為刺耳，但也不是全無道理。過去台灣曾分別被荷蘭和日本佔領，有些台灣人不以為恥反以為榮，至今還在懷念殖民統治，更將日本人視為親爹，蔡英文之流甚至聲稱台灣人是「南島族裔」。只可惜美國不願或不敢收留，否則許多台灣人必定改認老美為祖宗。按照這種邏輯，該教授以「殖民地」形容台灣，不是合情合理嗎？

事實上，教授的言論未必是一時衝動，而是心裏話，代表了許多大陸民眾的心聲。過去大陸民眾對台灣普遍懷有好感，總是認為兩岸一家親，骨肉同胞血濃於水，但隨着這些年台灣與大陸漸行漸遠，台獨氣燄愈來愈囂張，大陸民意漸漸反轉，由好感變成反感甚至憤怒。若不是北京當局一直保持克制和耐心，絕大多數大陸民眾必定支持對台動武，豈止「揍一頓」這麼簡單。

賴清德之流猶自我感覺良好，以為背靠美國就可以肆無忌憚，就可以不顧大陸民眾的感受，殊不知這無異於拿台灣的命運開玩笑，與14億大陸民眾為敵，豈止是蚍蜉撼樹，簡直就是自取滅亡。正如有評論指出，經過這些年台獨分子的挑釁和刺激，大陸民眾的善意已被消耗殆盡，兩岸敵對情緒日益高漲，台灣終將自食苦果。畢竟兩岸實力差距愈來愈大，台灣早就沒有資格與大陸抗衡，即使有美國撐腰，也改變不了任何事實。

在老美眼中，台灣不過是一枚棋子，難逃被拋棄的命運。即將捲鋪蓋的美國國務卿布林肯還在誇誇其談，聲稱拜登政府上台以來，讓全球看到台灣的重要性，「台灣是我們的事情」。是嗎？既然如此，美國何不乾脆將台灣列為「第51州」？說穿了，老美不是不想，而是沒有能力，特朗普將加拿大總理杜魯多稱為「加拿大州州長」，而賴清德連做州長的資格也沒有。

特朗普第一次當選總統的時候，蔡英文好歹還能偷偷摸摸致電祝賀，這次特朗普再當選總統，賴清德已沒有任何機會獻殷勤。對侵侵而言，台灣唯一用途就是充當提款機，想提多少就提多少。