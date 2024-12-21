拜登政府打壓中國無所不用其極，當中在美國經營極其成功、母公司為字節跳動的TikTok，成為眾矢之的。拜登簽署法令規定，字節跳動須於明年1月19日前，將TikTok出售給非中國企業，否則TikTok將被全面封殺。但隨着特朗普上台在即，「不賣就禁」的法令亦開始出現轉機。

美國最高法院近日接納TikTok上訴申請，而兩名分別來自民主黨及共和黨的參議員亦去信拜登，指基於法律在未來的不確定性，以及對言論自由的考慮，冀將法令執行日期推遲90日。

其實TikTok是生是死，還看即將上場的特朗普取態。他在競選期間表示要保護TikTok，否則只餘臉書獨大和獲益。當選後，他避談是否會出手打救TikTok，亦再無更新其TikTok帳號，但日前在海湖莊園跟TikTok行政總裁周受資密會，目的為何，不問可知。

大選過後，共和黨大權在握，總統是共和黨人，參眾兩院也由共和黨控制，但兩年後中期選舉，形勢肯定會起變化，民主黨隨時扳回失地。尤其特朗普蠻纏胡攪，上台後勢必弄至雞犬不寧，而美國傳媒向來傾向民主黨，支持特朗普的媒體，只有馬斯克經營的X，他自己開設的Truth Social，以及霍士新聞，過於弱勢。

別看臉書老闆朱克伯格近日向特朗普求和，又向其就職基金捐出100萬美元，但口和心不和寫在牆上。特朗普必須想及上台後以至中期選舉過後，民主黨控制的傳媒對他口誅筆伐，若沒有TikTok為他製造支持言論，勢必極度蝕底。

即使逼字節跳動出售業務予美國公司，也無法保證該公司不是民主黨的擁護者。以特朗普的精刮本性，想過度過，當然是出手打救TikTok更有利。