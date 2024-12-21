台灣在野黨挾着人數優勢，想要闖關選罷法、財劃法與憲訴法三箭，以制衡民進黨無限擴張的行政權，民進黨在數次投票吃鱉，眼見反對無望後，竟索性公然違法，如同盜賊般打破窗戶闖入立院佔領主席台，再次顯露出當家鬧事的難看吃相。

而過去就有撬門躲入茶水間，被譏為「百大鎖匠」卻始終狡辯的立委黃捷，這次更寫下：「國家都要毀滅了，用走的還是用衝的，有差嗎？革命還怕踩到草皮嗎？」合理化民進黨脫序的行為。只是，黃捷的文字卻暴露了賴清德與民進黨的心態，根本和發動戒嚴政變的尹錫悅一模一樣，只是賴清德更陰險狡詐，而且沒有擔當。

從尹錫悅發動戒嚴的第一時間，民進黨立院黨團小編發布的「挺戒嚴文」，已讓外界質疑民進黨是否想有樣學樣，藉由政變剝奪在野黨的權力。儘管民進黨刪文否認，聲稱不會發動戒嚴。但當在野黨要將戒嚴法「冷卻期」從一個月縮短為24小時，民進黨又激烈反對，指控在野黨擾亂國家！若民進黨不想發動戒嚴，又何必管他冷卻期到底多久？顯然賴清德是要保留自己必要時獨裁的權力。

現在明明民進黨在立院就是少數，但民進黨始終不認輸，也不願意協商，動輒以發動群眾包圍，或是拖延議事的方式抗爭。如今更完全不演了，堂而皇之地採取暴力行動，還厚着臉皮用所謂的民主自由包裝，簡直令人惡心。

民進黨的種種作為顯示，賴清德一心一意想複製尹錫悅的作為，差別在於尹錫悅和自己政黨內部不合，也無法說服軍隊，導致政變失敗。而現時民進黨無人敢公然挑戰賴清德，一旦賴清德自認掌控軍隊，南韓政變的翻版就可能在台灣出現，屆時考驗台灣人民主素養的時刻，就將真正到來。