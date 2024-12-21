甚麼是創意？根據內地《漢典》的定義，創意是指創出新意。台灣的《國語辭典》則指創意是表現出新意與巧思，例如「這種別出心裁的設計頗有創意。」兩者的共同點為創意一定要出產新的東西。

從這個角度來看，近年香港提倡的所謂創意產業，其實是偽創意產業。比方說，當局正在推動河套深港科技創新合作區、北部都會區以及新田科技城，大方向皆是引進內地的創科企業在香港設立區域性總部。這些措施充其量是把內地的先進技術引入香港，然後利用香港到海外擴張業務，而不是香港有自己的創新成果。

社會管治方面，香港政界最近幾年流行學習內地和新加坡，當中新加坡和香港體系相似，尤受追捧。新加坡是世界級城市管治的典範，在城市規劃、房屋問題及社會民生管理等方面確實值得香港借鏡。問題是，香港一向視新加坡為競爭對手，就算全部採納新加坡的制度，如果沒有自己創新的特色，最終也只能淪為跟隨者，永遠追不上新加坡。

中國改革開放40多年，經濟一直落後於西方，原因之一是早年一味模仿西方。直至10多年前中國在不同領域有所創新，譬如高鐵、移動支付、共享單車和網購等「新四大發明」，極大改變了內地民眾的生活方式和社會的運行模式，亦在全球範圍內產生了深遠的影響。中國在這些領域先後彎道超車，突破美國模式，是中國開始領先美國的最大關鍵。這方面的例子還有很多，包括近年中國電動車產業取得空前成功，成為世界汽車工業的主導者。

香港不能只學習別的地方，在某些具有優勢的領域如電子商務、金融科技等也要有創新內容，才能換道超越周邊地區，重新成為國際性大都市。