日本其中3大汽車企業本田、日產和三菱據報正探討合併（當中日產多年前已變相吞併了三菱），如成事將擠下南韓的現代汽車，成為全球第3大車企，在市值與產能方面足以跟國內老對手豐田汽車分庭抗禮。但亦有分析指，早前台灣鴻海集團（即富士康）也傳出有意收購日產，今次併購行動似乎旨在避免日本的汽車產業進一步被外企操控、掏空，不排除背後涉及日本政府的政治操作。

曾幾何時，日本車因為體積細、夠慳油、售價低，兼且維修容易而風靡全球，尤其在亞洲等新興市場，成功擊敗了又貴、又大架、又食油的美國和歐洲汽車。惟日本車的市場佔有率和盈利在過去10多年來持續下跌，首先是現代等南韓車企，其產品特色與日本車幾乎相同。之後又有美國Tesla電動車的出現，抵銷了日本車慳油的優勢（因為電動車根本不需要燃油），同時兼備了傳統歐美大車的堅固外形。

近年中國汽車產業與企業的崛起，顛覆了全球汽車市場的生態和勢力分布。中國車最初跟許多其他早期中國產品一樣，只能以平取勝，但其性能、設計及安全水平等其後持續提升，尤其在運用新能源與自動駕駛等技術突飛猛進，並且愈造愈平。反觀日本車企不僅在創新研發方面大幅落後，近年還屢次爆出測試及帳目造假，存在質量與安全隱患等醜聞，嚴重損害企業形象與消費者信心。

隨着奉行貿易保護主義，主張「美國優先，外國盟友行埋一邊」的「狂人」特朗普再次上台執政，日本車企又再面臨被美國加徵關稅，以至被迫轉移生產陣地的威脅，絕對是四面受敵。與其圍爐取暖，自己人收購自己人，不如提早投降，自願被Tesla等美國車企收購會更為直截了當。