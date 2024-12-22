世界視線：歐南美貿易協定　圖抗美保護主義

歐盟委員會主席萊恩早前到訪烏拉圭，並宣布歐盟與南美洲的「南方共同市場」（由巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭等組成，委內瑞拉被終止成員國資格），經過20多年斷斷續續的談判，終於達成自由貿易協定。不過，它需要27個歐盟成員國通過有效程序，以及歐洲議會投票通過，才能生效。

其實該協定早在2019已敲定，但經過5年阻滯，如今才走到最後階段，而歐盟要通過還有一定的困難，以及需要諸多討價還價，因為最大的反對聲音來自法國、波蘭、愛爾蘭及奧地利。不過，法國總統馬克龍因國內政局混亂而無暇干預，萊恩將利用自己新一屆團隊的親和力，全力爭取通過。

更重要的是，面對特朗普即將再度入主白宮，可能推動全球貿易保護主義，歐盟要盡快打開更多自由貿易窗口，才能對以出口主導的歐盟經濟更有利，以補償預期中美新一輪博弈下，造成中歐及美歐貿易關係的跌宕。

該協定對歐盟最有利之處，是可以解除南方共同市場對歐盟的保護主義，歐洲的工業產品例如汽車、機械器材，可逐漸遞減關稅至全免；歐洲的高檔貨品及金融保險服務，也增加了拓展空間。與此同時，南美的珍貴礦產以及自然資源，也可減免關稅出口歐洲，推動其工業發展，南方共同市場更可得到歐盟提供18億歐元，協助綠色及數碼科技的發展，可說是互利共贏。

總體而言，該協定最終可調低兩地90%關稅，估計生效頭一年，歐盟企業出口的商品就可節省40億歐元關稅。唯一具爭議的是，入口歐洲的南美廉價農產品如肉類、家禽、大豆及穀物等，會打擊部分歐盟成員國農民的生計。達成貿易協定後，法國及比利時首都布魯塞爾立即出現農民示威。其實，歐盟已撥備了10億歐元，補貼受南方共同市場農產品輸入打擊的農民。

說到底，這項協定能否生效，還要視乎投票結果，只要有5個歐盟成員國（人口總和佔歐盟總人口35%或以上）反對，就無法執行。目前除了法國反對，波蘭、愛爾蘭及奧地利也在考慮中，它們更想拉攏意大利這個人口大國加入反對行列。而德國及西班牙則大力支持，正努力游說其他成員國支持通過，他們所持的理由，是協定可帶來工業大幅增產，而就業及經濟的得益可完全蓋過農業的損失。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻