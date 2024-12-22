娛圈單打：男大搞上市王國　女搵佬幫手接Job

恭喜視帝安仔郭晉安！其胞姊創辦並由安仔擔任非執董嘅保健食品集團，日前喺港交所掛牌上市，多位圈中好友一齊出席敲鐘儀式，威過威士忌。安仔揚言會逐步減少娛樂圈工作，花多點時間打理公司業務。

演而優則商，娛樂圈都有不少成功例子，安仔已屆耳順之年，不可能永久做小生，為人生下半場轉換跑道亦無可厚非。何況仲有仔女要養，梗係搵得幾多得幾多啦。可能人逢喜事精神爽，安仔亦洗甩膠面惡名回春現身，可見要保持青春，心情靚靚先至係最重要。

與此同時，前妻「小丸子」歐倩怡亦冇閒着，繼續為全面復出娛樂圈鋪橋搭路。有傳小丸子近日搵咗個靚佬做經理人，對方非常肉緊護花，由是惹起網民猜測二人關係匪淺！呢位新經理人，原來係HOY TV旅遊節目主持、有「旅遊達人」之稱嘅袁學謙。他跟小丸子相識逾十年，咁啱歐倩怡最近亦為HOY TV主持健康資訊節目，因緣際會一拍即合。

話說袁學謙受訪時頻頻為女方護航，指其性格直腸直肚，加上十幾年冇做幕前工作，說話太真，先至惹起誤會。小丸子有靚佬幫手擋駕及接Job，講多錯多嘅機會怕且可以大減啦啩。

嗱，一夜夫妻百夜恩，雖然郭歐二人各走各路，但相信大家都希望對方有好發展，畢竟大家係仔女嘅父母，唔睇僧面都要睇佛面，無謂要仔女做夾心人吖。安仔為人老練，大家不用為他擔心，反而小丸子比較天真幼稚，睇佢成日開口夾着脷就知道啦，惟有祝福佢帶眼識人，唔會遇人不淑唄！