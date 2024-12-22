正論：新界村屋獲放生　打擊僭建一場空

前特首林鄭月娥在2011年擔任發展局局長期間，信誓旦旦要打擊新界村屋僭建物，當時激起原居民激烈反抗，最終只能「跪低」以申報計劃搪塞。十餘年過去，新界村屋僭建物數量依然驚人，現任發展局局長甯漢豪承認人手和能力不足，提出重啟申報計劃，意味繼續放生。打擊十多年，到頭來竹籃打水一場空。

甯漢豪表示，全港有9萬多間村屋，屋宇署完成巡查6萬間，發現一半有僭建物，最嚴重是一幢村屋僭建多幾層樓。她表明仍有3萬多幢村屋需要巡查，僭建物數量或達十多萬，有很多個案需發出清拆令，若業主拒絕清拆，署方便要檢控，「要問自己是否做到那麼多工作，放那麼多精力下去，而市區僭建同樣需要處理」，故認為需重啟新界村屋僭建物一次性申報計劃。目前約有四分之一合資格村屋未進行申報，強調有關計劃並非特赦，申報後仍需每5年進行檢查並提交紀錄。

由此可見，港府所謂打擊新界村屋僭建原地踏步，十多年過去一事無成。事實上，新界村屋一直無王管，這個惡果早在港英時期已經種下，僭建物五花八門，輕則僭建天台屋、小花園，重則向上發展，由法例規定新界村屋只准興建3層高、每層面積不大於700平方呎，變成加建為4層、5層樓高。當時本港房屋問題嚴峻，原居民永續丁權復肆意僭建，猶如享有法外特權，引發社會極大不滿，也觸發林鄭所謂的嚴打。

然而原居民群情洶湧，甚至火燒林鄭紙紮公仔，當局不敢強來，遂公布「新界村屋僭建物申報計劃」，若主動申報，11類僭建物包括懸臂式露台、簷篷等可暫緩清拆，僅針對違規情況嚴重，而涉樓高4層或以上的村屋列作首輪取締目標。2012年政策正式生效，2021年申訴專員公署檢視政策成效，發現10年後新界村屋僭建依然嚴重，申報並不積極。如今甯漢豪舊調重彈，又搬出申報制度說事，意味新界村屋僭建繼續獲放行，業主是否會依法申報則繼續成疑。

無可否認，單靠屋宇署之力，要完成所有新界村屋僭建的巡查及清拆，隨時數以十年計，以申報方式應付可能是折衷辦法，但港府打擊僭建不力，早已是不爭的事實。別說新界村屋僭建愈演愈烈，單是去年一場世紀黑雨，豪宅僭建亂象暴露人前，已足以令人咋舌。截至今年8月，屋宇署向紅山半島17間獨立屋發出97張傳票，惟不少業主提出上訴，僭建物是否已經清拆、清拆進度如何，至今不了了之。

再說，前律政司司長鄭若驊及丈夫潘樂陶所居的獨立屋被揭發僭建，也僅被罰款2萬元，證明法庭輕判已成慣例。除了名人富豪屢獲放生，新界村屋僭建一樣不見得會被重罰，例如粉嶺永寧圍一幢4層高僭建村屋，業主沒有履行屋宇署發出的清拆令而遭檢控，去年僅被法庭判罰7萬餘元罷了。港府所謂打擊僭建，姿勢大於實際，無非敷衍輿論而已矣。