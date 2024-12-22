聖誕節將至，港人外遊更趨熾熱，當中不少人選擇北上度假。入境處預計，聖誕節正日的陸路出境人次約59.5萬，意味大量港人北上深圳以至大灣區旅遊消費。

事實上，今時今日北上不止食買玩這麼簡單，愈來愈多港人在旺季選擇北上深圳機場直航外國，也不從香港國際機場出發。原因無他，錢字作怪。有四口港人家庭今個聖誕節到東京滑雪，早在半年前已開始格價，發現聖誕節香港出發到東京的機票索價太貴，廉航也要7,000多元，國泰等大型航空公司票價更驚人。反觀從深圳機場出發，乘坐日本ANA航空，來回機票只需4,000多港元，四口子可節省約一萬元，將錢用來在東京血拼更開心。

該四口家庭居於港島區，包車直上深圳機場，從家門出發的車費900多元。當包車去香港機場也要300多至400多元，可見包車北上很划算。何況深圳直航東京的航程只是約5小時，跟香港相差無幾。唯一考慮是國內航班慣性Delay，但若「實戰」情況理想，不排除日後旺季也選擇到深圳上機。

由此可見，深圳跟香港的競爭是全方位的，已不僅限於日常食買玩，就連港府最自豪的國際航空樞紐地位，也不見得是萬無一失、毫無動搖。必須留意，早在2022年疫情期間，香港國際機場已首度跌出全球十大最佳機場排行榜，廣州白雲機場後來居上。

逆水行舟，不進則退。社會復常，內地更加進步，香港國際機場的競爭力還剩幾何？別說廣州白雲機場早就有第三條跑道，深圳機場第三條跑道亦擬於明年底投入運作。港府對啟用不久的機場三跑沾沾自喜，認為可確保國際航空樞紐地位，恐怕太過樂觀，隨時連大灣區樞紐也不是。