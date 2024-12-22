即將卸任的美國國務卿布林肯日前表示，中國宣稱台灣是其內政，與他國無關，然而國際社會對此的回應是：「不，這是我們的事。」美國也成功讓歐洲大西洋地區更加關注台灣。

布林肯認為中國渴望領導地位，「一方面說希望烏克蘭達成和平，另一方面又資助持續侵略」。他還說，拜登積極建立歐洲與印太的橋樑，北約已有4個印太地區夥伴，美國打破歐亞只關心各自區域事務的孤立狀態，愈加意識到安全問題不可分割；而亞洲國家如日本也意識到今日在歐洲與烏克蘭發生的事，明天可能在東亞發生。布林肯這種為拜登搞得一團糟的國際局勢，蒼白無力的辯解，充分顯示他的無能，只剩下一張自欺欺人的嘴。

國際社會更關注台灣的結果，是讓海峽中線丟失，解放軍圍島演練成為常態，台灣的邦交國卻持續減少。美國嘴上說要讓烏克蘭和平，結果是烏東喪失殆盡，人民大量死亡及流離失所，烏國局勢岌岌可危。而所謂的北約印太4夥伴，澳洲與新西蘭正在改善與中國的關係；日本首相石破茂支持率低迷，政局動盪不安；南韓尹錫悅還發動政變，撕裂了整個社會，引起全國性的抗爭與動亂。更不要說中東亂局導致的人權危機，目前還正在持續發酵，拜登與布林肯在國際局勢上幾乎可說是全面潰敗，讓美國陷入冷戰後最難堪的境地。

而最致命的就是拜登的錯誤策略，導致中俄破天荒的緊密結合，原本彼此猜忌的中俄，在美國的強大壓力下，不得不結盟對抗，形成了新冷戰的格局，讓整個世界重新敲響末日倒數的警鐘。

為拜登與布林肯蓋棺論定，那就是他們努力為候任總統特朗普留下一個棘手的爛攤子，能否轉危為安，就看特朗普的本事了。