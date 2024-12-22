美國近年向中國實施一波又一波嚴厲的先進晶片禁運令，試圖遏制中國晶片產業發展，但效果似乎一般。例如晶片製造商台積電的一些晶片，前幾個月被發現用於正遭美國制裁的華為的設備之中；近日又有傳媒發現，人工智能晶片大廠英偉達也有部分先進晶片流入中國。

美國全方位打壓中國晶片行業，為何一直無法禁止尖端晶片流入中國呢？許多人說，這是因為相關的制裁涉及地緣政治、技術和法律等複雜因素，華府在全球各地實施長臂管轄的過程中，存在許多灰色地帶和第三方轉口的可能性，以致實際操作時非常困難。但我認為美國未能阻止晶片流入中國，最大的原因是美國實施市場經濟。

在推行市場經濟的社會，產品和服務的生產及銷售完全由自由市場的供求機制引導，而不是像計劃經濟由政府決定。美國政府要求各國完全切斷向中國供應先進晶片，根本不符合市場規律。只要向中國出口晶片或相關設備有利可圖，總會有企業通過不同方式向中國走私晶片。

美國參議院和媒體日前公布的資料也證實了這一點。據悉，走私晶片給中國已不是夾帶入境等小規模行動，而是有組織的跨國生意。一些公司會成立空殼公司，把晶片裝在伺服器或其他貨物卡車中，然後運到中國，讓中國企業能夠持續利用美國的技術，以致華府的晶片出口管制成效大打折扣，而這些公司則在交易中獲取豐厚利潤。

誠然，美國作為世界最大的霸權國，可利用政治壓力協調盟友加強晶片出口管制，但各國皆會考慮本國利益，並非所有國家都願完全跟隨華府的政策。換言之，除非美國實施計劃經濟，否則要完全禁止晶片流入中國，基本上是不可能實現的任務。