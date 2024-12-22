昨日講到日本的汽車產業曾經超歐趕美，但近年先後被南韓、中國等區內競爭對手的新興汽車企業追趕、以至超前，現在還面對着盟友美國的關稅政策打擊，逐漸走向沒落。今日再談談日本的航天科技發展，同樣是裏外受敵，逐步被美、俄、中等大國甩開，勢難翻身。

不講不知，日本的航天計劃早於1955年開始，即兩顆美國原子彈摧毀了日軍在廣島及長崎的軍工企業後短短10年，便成功發射了一枚微型火箭。1970年，當中國仍然處於文革混亂時期，日本已經將人類歷來第4顆人造衞星成功送上太空。之後，日本一直有進行軍用與民用人造衞星的研發、製造和發射工作，參與了國際太空站的建設和營運，尤其在運送補給品和進行科研實驗方面，技術與貢獻僅次於美國和蘇俄，比英、法等歐洲先進大國更為積極投入。

然而，日本的航天發展在千禧年之後明顯放緩，甚至萎縮。其一是泡沫經濟爆破，令政府缺乏資金，國民亦缺乏興趣繼續與美俄進行太空競賽。其二是受到挑戰者號穿梭機解體事故打擊，加上其競爭對手蘇聯其後亦自行解體，令美國大幅減慢各類太空發展計劃和削減相關預算，一直扮演着美方副手、代工和後勤角色的日本航天產業，自然也大受影響。

到近年日本嘗試效法美國，改由商界、民間出資發展航天產業，以減少政府的資金投入，並降低一旦計劃失敗所需承擔的政治風險。日本又趁近兩屆美國政府聲稱要重啟登月計劃，重新加強與美方的太空合作，並獲拜登承諾讓日本人成為首位踏足月球的亞洲人。但隨着兩支日本商業火箭先後發射失敗爆炸，現時看來最有可能創下這項歷史的，應為航天科技發展突飛猛進的中國人。