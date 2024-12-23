正論：球迷鼓譟被搵笨　盛事經濟要把關

本屆政府頻頻推動「盛事經濟」，根據政府的盛事年表，今年共有36項體育相關盛事，由年初的「美斯事件」到年底的「簽名風波」，當中5個項目賽事均曾甩轆出事；盛事雖多，卻未能提高質素，未能重質不重量，結果是勞民傷財，令香港的活動策劃能力蒙羞，經濟亦不見有甚麼效益，反而鬧出國際笑話。

上周五皇馬球星對巴塞傳奇再次鬧出風波。是次球賽雖不涉政府資助的盛事，屬私人營辦，但掛着一眾國際球星名字，結果一塌糊塗，還是令香港蒙羞。事關早上舉行的球星見面活動，費高為首的幾位球星疑不滿大會安排提早離場，令不少付出6,880元參加活動的球迷食白果，簽名合照全落空，有球迷事後報警求助。

事件仍持續發酵。香港皇家馬德里官方球迷會21日表示與對方透過電話溝通後，昨日再於社交平台發貼指，負責與球迷聯絡的活動主辦方聯絡人指摘球迷會，將在工作群組內查詢所得的資訊公開，其後更突然退出群組，質疑主辦方是否有意拖延時間意圖逃避賠償責任，是以就事件到警署錄取口供。執法部門回覆本報查詢指，21日晚上接獲兩名男子報案，表示早前購買一場足球賽事套票，惟主辦單位未能提供部分套票指明的活動項目。球迷會期望主辦方在今日或後日交代解決方案。

體育盛事被指「貨不對辦」，有球迷付出近7,000元無非想見心儀球星一面及索取簽名，如今卻惹來一肚火！有議員指私人商業活動或較難監管，性質上難與「美斯事件」直接比較。今趟活動並沒有申請政府資金，因此難以直接監管。然而，未能直接監管是否表示政府便可翹埋雙手，甚麼也不必做？當然不是，政府有關部門在審批場地租用時可作把關，例如檢視機構的經驗、人手、資金以及危機管理機制是否妥當。

今年盛事何以接二連三甩轆，有議員戲謔：「唔知呀，犯太歲啩？」盛事頻甩轆，照計政府應多作檢討，尤其是租用政府場地的活動應多作監管，不能掉以輕心。今趟的表演賽，有前高官當日到場觀賽，發現觀眾席空櫈處處，入場人數不足8,000人，形容「確實係幾尷尬」。其實，費高是已退役著名葡萄牙足球員，之不過今年都52歲喇，足球員的黃金時期已過了很久，他的魅力相信已隨歲月褪色，有可能還會全場爆滿，帶來盛事期望嗎？

今趟「貨不對辦」，有議員指事件最終與期望有落差，認為傷害已經造成，例如有球迷付高昂票價參與見面會，而機構最終未能做到。雖然本港有相關投訴機制，但若頻頻甩轆，會否影響政府發展「盛事之都」的方針和成效？議員認為主辦機構須負最大商業責任。

講真，真正的盛事，政府要深入調研，不要未及盛事水平的都濫批，在評審上真要做足功課。此外，在舉辦盛事活動期間亦要多加留意，譬如剛過去的香港街馬，竟因工作人員指示不清晰，導致半馬組別跑手多跑9公里！見微知著，要展示香港的策劃能力，有關高官切勿自嗨而目空一切！