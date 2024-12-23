中國外長王毅稱，國家主席習近平與美國總統拜登會晤、向候任總統特朗普致賀電，鮮明劃出台灣問題、道路制度、民主人權、發展權利是中國四條不容挑戰的紅線。這四條不容挑戰的紅線，主要是對美國說的，因為當今世界除了美國，無人敢對中國挑戰四條紅線。

台灣問題一直擺在四條紅線之首，成為美國打壓中國、大國競爭的熱點和主戰場。在美國謀劃中，台灣問題最為實在，是打壓中國統一、中華民族偉大復興的要害問題，牽扯面極廣極深；美國和外部勢力以台灣問題為抓手，對中國傷害最大。更重要的是，台灣問題之利用和解決，對中美兩國博弈都有時間上的緊迫感，美國要抓緊利用台灣問題圍堵遏制中國。根據美國的判斷，未來十幾二十年若摁不住中國，美國就再也沒有機會，故美國必須在這個關鍵時刻，充分利用台灣問題打垮中國。

對北京而言，中國的崛起、中華民族的偉大復興，也到了「九轉丹成」的關鍵時刻。當下中國還沒統一，美國利用台灣問題阻遏中國、支持「台獨」、挑起戰爭、打代理人之仗，都是中國發展的巨大障礙。中國要排除障礙，時間不等人，而美西方正在糾集力量，製造更大的障礙。

由於雙方都知時間緊迫，形勢的發展也令事情不可久拖，台灣問題這個首條紅線的較量，速度、密度就是不以人的意志為轉移的。台灣一個勁兒的「倚美謀獨」，美國想盡辦法支持台灣「謀獨」，目的就是要分裂中國，阻擋中國統一、崛起和發展。以此觀之，台灣問題這條紅線受挑戰不會消停，在不久的將來會被衝破，短痛了斷問題，就看誰爭取主動。

比較而言，在台灣問題上挑戰中國紅線，拜登比特朗普更甚。拜登執政4年，能用的招數大都用盡，然而換來的卻是大陸方面愈來愈強而有力地「打獨促統」，把美國及其盟友勢力擠壓出台海、東海、南海和第一島鏈。特朗普見此，已知拜登路線不可行，準備縮沙也。