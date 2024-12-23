與英國安德魯王子關係密切的中國商人楊騰波，早前被英國政府認定為中國間諜，並禁止其入境。根據英國法庭公開的文件披露，當局在楊騰波的設備上發現他與中國統戰部的聯繫資料，因此認定他是中國政府的一員。單從這些證據來看，英國的指控其實非常薄弱。

統一戰線向來被中共視為打敗國民黨的三大法寶之一，新中國成立後也專門成立統戰部，負責協調和聯繫不同社會群體、港澳台人士及海外華人等，以實現政治和社會的穩定。統戰部可說是中國政治體系中的一個特色部門，在其他國家有點類似一些公共外交組織，它更多地是承擔政治團結和對外友好交流的角色，旨在通過非直接政治手段增強國家的軟實力，而非從事情報收集或顛覆活動。

換言之，英國政府咬定楊騰波為中國間諜並不準確。中國每隔數年就會委任數以千計的港人擔任全國以至省市的政協委員，當中大部分是來自商界，希望通過他們凝聚香港人心。若按照英國政府的標準，這些人也是間諜。

中英之間並不存在根本利益衝突，經濟上更是高度互補。目前英國是中國在歐洲第三大貿易夥伴，中國則是英國在亞洲最大的貿易夥伴。早些年兩國一度同意建立更緊密的經濟關係，共同構建共贏的「黃金時代」，可惜後來英國日益依賴美國，以致中英關係每況愈下。

隨着美國的國際影響力下滑，以及特朗普即將上台，英國工黨政府正尋求改善對華關係，減少與中國對抗，並恢復兩國貿易和投資談判。北京當然歡迎英國政府從過往的緊隨美國路線，轉向與中國妥協合作。英國一眾極端反華政客卻難免着急，楊騰波事件在這個時候突然被拿出來炒作亦不出奇。