早前剛寫過，曾任聯儲局主席的美國財長耶倫，警告候任總統特朗普計劃向美國的主要貿易夥伴進口貨品狂加關稅，會令當局近年致力壓抑通脹的努力白費，導致大量美國基層以至中產家庭生活開支大增。中國亦可能以人民幣貶值作為應對，抵銷加徵關稅造成的負面影響，繼而打擊美國的貨品出口表現和吸引外來投資大計。

言猶在耳，聯儲局日前一如市場預期宣布再度減息，但同時警告通脹回落前景存在不明朗因素，將來年的預期減息步伐放慢，隨即引發美股出現小股災。雖然聯儲局主席鮑威爾沒有說明，但大家都估到他所指的不明朗因素之一，就是特朗普的關稅政策。有人更質疑鮑威爾今次「放鷹」是擺明「玩嘢」，針對一直對其不滿的特朗普。特氏的其中一個選舉承諾，是降低美國家庭的房貸利率及其他借貸成本。若聯儲局放慢減息步伐，特氏便更難兌現有關承諾。

聯儲局主席任命一經作實，即使總統下令也無法撤換。鮑威爾的任期要去到2026年5月，即足足還有一年半才屆滿，他已表明即使特朗普公開要求，自己也不會自行辭職提早離任。在電視真人騷中以一句「你已被炒了（You're fired）」而聞名的特氏，在競選時曾講過要將鮑威爾炒掉，但當選後其顧問又指稱特氏只是一時意氣，無意破壞傳統提早換人。邊句真，邊句假，可能連特朗普自己也搞不清。

無論如何，美國放慢減息步伐相信已成事實，特朗普上台後也肯定會向中國貨品加徵關稅，雖然加稅的幅度與範圍有待兩國討價還價，但人民幣貶值是相當可能出現的結果。而兩者必然會進一步打擊香港的樓市、股市和旅遊業表現，令港人成為輸家！