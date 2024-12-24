娛圈單打：豪門入場券　要攞唔容易

走先喇，係咁先喇，下次再玩吖。估唔到今次走先喇，竟然就係Kayan9896（吳家忻）！話說佢同百億富三代馬桂烽拍拖一年左右，戀情宣告玩完，日前忽然在社交網發文直認分手。之前仲見佢成功融入男友家中，外界都以為佢疊埋心水嫁入豪門，殊不知天不從人願，豪門夢碎！

嗱，消息一出，唔少網民大叫抵死！鬼咩，除咗一貫嘅憎人富貴厭人貧心態，更因為家忻為咗全情投入新戀情，當時高調同前男友林家熙（Locker）斬纜，仲同前東家、一手捧紅佢嘅網台「試當真」不歡而散。網民都覺得佢去得太盡，過於絕情，唔止Locker傷心，就連好友Tyson Yoshi都取消追蹤家忻IG，眾叛親離。家陣落得人財兩失嘅結局，網民唔心涼就假。

所以話啫，豪門入場券唔易攞㗎，真係能夠躋身豪門做新抱嘅女星，統統唔簡單。不僅要年輕貌美，更要身家清白，同時要知書識禮。好似「百億新抱」徐子淇吖，畢業於倫敦大學學院及倫敦政治經濟學院，學歷絕對見得人，入門前雖然係娛樂圈中人，但大方得體乖巧伶俐，又唔會過分高調，乖乖女形象十分迷人，終於獲李家首肯，成功達陣。

唔係話家忻有咩唔好，之但係距離豪門新抱嘅標準，似乎仍有一定距離。簡單啲講句，家忻係典型港女，親切有餘，貴氣不足。家陣網民十分關注，冇咗百億富三代及試當真光環，家忻單人匹馬闖蕩江湖，成績唔知仲會唔會咁好呢？

唔緊要啦，青春就係本錢，家忻都係廿幾歲女啫，大把前途，今次走先喇，咪下次再玩囉。