正論：長者安老欠配套　以老護老悲劇多

香港人口結構急劇老化，平均壽命愈來愈長，「以老護老」或「以殘護老」的現象卻屢見不鮮。試想想，長者本身若年紀也大，甚至健康亦有問題，卻又要照顧比自己老邁且帶病的長者，難免發生悲劇。今年8月，觀塘便發生一對年邁母子倒斃屋內的悲劇，男死者60歲，疑因意外在家中失救死亡，其82歲母親，長期患病缺乏自理能力，最終也因無人照顧而隨後身亡。事件曾引起社會廣泛討論，更充分暴露了「以老護老」的潛在風險，同時反映本港照顧長者政策缺乏完善配套。有民意調查發現，對照顧者支援政策的有效程度趨向負面，認為政策「好無效」的比率由14%增至29%。

表面上，社會好像有不少照顧長者的支援措施，譬如遇到困難，可以透過致電社會福利署熱線服務，或尋找非政府機構為照顧者提供支援專線。除了致電支援熱線外，「656照顧者好幫搜」，早前整合了「短期支援計劃一覽表」，為護老者發掘社區逾40個短期支援計劃。「一覽表」分四大類別，包括「緊急及離院支援」、「長者居家照顧」、「健康及情緒支援」、「照顧者支援及培訓及晚期照顧」。然而，個別計劃有指定服務範圍或對象，某些更需要經社工轉介方可使用。

可見「好幫搜」並非這麼容易「好幫手」。有調查個案指曾替95歲的家翁四處找送飯服務，或者社區照顧服務券的服務，過程不容易，感到十分複雜，衝過好多關，老人家才可以接觸到他可以取得甚麼服務。幸好附近的社福機構幫得上忙，但首先要懂得找他們，因為不同地區分配了不同的綜合服務中心，或老人服務中心。此外，亦有照顧者反映，自己日間工作忙得連睡眠也不足，身心疲累，找社工協助，打了10次電話才有人回應，最終3個月後才有社工來跟他聊天。照顧者由是感慨：如果不是我主動去尋求協助的話，可能又再多一宗新聞事件。政府可否在精神方面的直接支援多撥資源？

事實上，並非所有照顧者都有如此恒心去尋找「好幫搜」，正如有社福界議員認為，現時本港照顧者政策缺乏完備配套，持續照顧者需要社區支援、經濟支援、情緒支援、就業支援。議員表示現時雖然有相關熱線，但是未有足夠服務，部分個案只被轉介另一熱線獲取支援，長者使用相關服務或有困難。於此可見政府在照顧者友善措施推行力度不足，令在職照顧者面臨雙重壓力。為政貴在行，支援名目雖多，卻未能付諸實際行動，未能解市民之憂，那就是形式主義！

議員又指出，雖然現時已有日間託管緊急服務，比以往進步，然而，現時只有大約一萬名照顧者可獲相關經濟支援，但估計全港有50萬名照顧者，因此只有少數人能夠受惠。至於情緒支援方面，他認為須由地區中心提供情緒及朋輩支援，但現時政府未有相關服務。至於政府計劃推出「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，切勿又是得個講字，要各方的起心肝主動去查找、探訪，而不是等悲劇發生後再來檢討。好的政策，就是要「咬定青山不放鬆」，誠心誠意為照顧者和長者服務，他們才不會感到「壽則多辱」！