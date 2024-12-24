特朗普要求北約成員國把軍費開支大幅增至GDP的5%，以此作為美國繼續向烏克蘭提供軍援的交換條件，這分明是強人所難，根本不切實際。須知GDP和財政收入是兩個概念，美國GDP被吹到29萬億美元之巨，但聯邦財政收入還不足5萬億美元，佔GDP比例僅一成多，若是把軍費增至GDP的5%，相當於近三分之一財政收入用在軍費上，即使美國有瘋狂印鈔和發債的本事，恐怕也負擔不起，其他北約成員國更不必說。

一場俄烏戰爭，已搞得北約焦頭爛額，成員國普遍經濟低迷，財政枯竭，民生凋敝，怨聲載道，哪還有能力承擔如此高昂的軍費？以德國為例，曾經的歐盟經濟火車頭，這幾年氣息奄奄，一直掙扎在衰退邊緣，以致被形容為「歐洲病夫」。其他歐洲國家也好不到哪裏去，內部反戰情緒高漲，極右勢力崛起，執政者若繼續窮兵黷武，不被民眾趕下台才怪。

事實上，北約32個成員國中，目前只有23國軍費達到GDP的2%目標，更別說要達到5%。知情者稱軍費開支只要增至佔3.5%已可令特朗普滿意，其實這也不容易達到，部分成員國的軍費開支已幾近極限，再增加只會成為壓倒駱駝的最後一根稻草。怎麼辦？侵侵已公開喊話，歐盟必須購買更多美國石油和天然氣，否則關稅大棒侍候。看來歐盟也只能大出血了，除了增加軍費開支，還要購買更多美國貴價油氣，反正都是死路一條，而這就是作為美國盟友的悲哀。

歐盟尚且受到粗暴對待，台灣更是只能任憑宰割。早前特朗普獅子大開口，要求台灣把軍費開支增至GDP的10%，簡直駭人聽聞。有人算過一筆帳，台灣GDP的10%相當於總預算支出的84%，約是目前軍費的6倍。也就是說，特朗普要求台灣人不吃不喝，把所有錢都花在軍費上面，這到底是甚麼邏輯？有台灣學者認為，特朗普顯然對台灣預算規模與財政狀況非常不了解，才有這種即興式、偏離現實的要求。其實，特朗普不是不了解，商人出身的他豈會不懂得算經濟帳？這是一種討價還價的策略，開天索價，落地還錢，侵侵將商場上一套搬到政治和外交舞台，在其威逼之下，台灣只好乖乖奉上保護費。

特朗普不走尋常路，仍未上台已攪得周天寒徹，日後不知還將如何折騰，盟友們自求多福吧。