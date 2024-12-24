全球首富馬斯克出錢出力支持特朗普參選總統，特朗普成功當選後，兩人更是形影不離。馬斯克不僅被任命掌管新成立的政府效率部，現在更是毫不忌諱地指點江山，以致美媒及國會政客譏刺美國有3個總統：即將卸任的拜登、行將上任的特朗普，以及影子總統馬斯克！

美媒指出，民主黨以至部分共和黨政客，私下都叫馬斯克做「馬斯克總統」，譏刺特朗普任其擺布。馬斯克對特朗普的影響力驚人，從他早前直斥F35戰機已經過時一事，已可見一斑。《紐約郵報》報道，馬斯克發表「傻仔才做F35，未來是無人機天下」的言論後，特朗普在一次與洛歇馬丁公司首席執行官的會談中，透露將取消五角大樓價值高達一萬億美元的第五代F35戰機訂單的意向，震驚華盛頓。弄得準防長海格塞斯急急補鑊，強調F35非常重要，特朗普只是想價廉物美而已。

馬斯克甚至「染指」外國政壇。德國將在明年2月提前大選，馬斯克日前公開力挺極右翼另類選擇黨，在X平台發文稱「只有另類選擇黨可以拯救德國」。在此之前，英國右翼民粹政黨「英國改革黨」領導人法拉杰，前往海湖莊園與馬斯克會面，並證實馬斯克有意向該黨進行政治捐款，引發巨大爭議。這些極右政黨跟特朗普反移民和排外的主張相合，馬斯克又跟特朗普關係密切，由是引發外界質疑，美國是否透過馬斯克干預別國選舉。

這位全球首富愈趨高調地指點江山，引發國內的不滿愈大。網上甚至流傳一份假冒特朗普發出的貼文，直斥馬斯克狐假虎威，干預朝政。究竟馬斯克這些做法是出於本意，抑或是受特朗普指示，外界仍未清楚，但他已經躋身華府最高決策層，殆無疑問矣。