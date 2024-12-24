澳門人口約為70萬，香港則約為750萬，後者是前者的10倍以上，另外有一項比較數字，卻會讓香港特區政府尷尬不已。澳門政府最新的財政儲備，是略多於6,000億澳門元，折合港幣約5,800億元，港府財政儲備截至2024年9月底，卻只剩下5,086億港元。

香港人口超出澳門10倍，但政府儲備金只及澳門的87%，你說港府官員的理財能力，是否差勁得有點丟人現眼？況且，上述數字還不足以說明實情，香港的財政儲備其實有大量攙水，近年港府頻頻發債，扣除這一筆帳目，實際的儲備只是略多於4,000億元。再加上，2024年政府財政赤字依然嚴重，本財政年度完結，儲備額恐怕又要扣減一千億元。

有一個問題很值得香港特區官員反省，筆者過去也曾講過，今日只是作更具體的說明。亞洲四小龍當中，唯獨香港不必承擔軍費，按理政府庫房應該綽有餘裕才對。南韓每年的軍費開支約為61.6萬億韓圜，台灣是6,470億元新台幣，新加坡是202億新元，三地的軍費換算港幣，依次約為3,400億元、1,600億元和1,150億元。香港的人口多於新加坡，假如我們也要承擔軍費，依獅城的人口比例計算，港府每年就要增加1,430億元支出，如今特區庫房剩下約5,000億元，恐怕還不夠4年之用。

香江府衙每年省下天文數字的軍費，但仍入不敷支，很值得一眾官員深思。本港庫房支出巨大，其中一個原因就是公務員薪酬過高，本欄已談過，目前政府財政緊絀，但公務員薪酬佔經常性開支的比例不跌反升，上一個年度跟前一年度相比，由21.6%升至26%，升幅忒是驚人。幸好阿爺慈悲，一直不必香港負擔軍費，否則偌大的特區政府恐怕早已破產多時。