藍白聯手通過財劃三法，讓民進黨與側翼青鳥無限崩潰，但與此同時，綠委王義川竟主動在網絡發視頻，內容是他對着一群幼兒宣講，還自己附文說明：「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！白藍惡修三法說明會，苗栗南庄。」等同自證自己將政治議題帶入校園，而且還是幼兒園。

民進黨在野時總喜歡強調「黨政軍退出校園」，當時有識之士就提醒過國民黨，民進黨之所以如此要求，並非想要還給校園一片淨土，而是為了方便自己入侵。果然，當國民黨傻傻地離開校園後，民進黨就堂而皇之地進入校園，利用側翼學生掌握各校學生會，導致全台各大專院校學生組織幾乎清一色由民進黨掌握，後果就是年輕人都被民進黨洗腦，藍軍20多年來在年輕族群都居於劣勢。

現在民進黨更是不演了，直接對牙牙學語的幼兒下手，管他們懂不懂甚麼叫財劃法、選罷法與憲訴法，反正把藍白往死裏打就對了！

前幾天青鳥示威抗議時，日本傳媒人矢板明夫也有類似的想法，他看到一位小學生舉牌，上面寫着：「今年5月，我小五，我在這裏。現在我小六了，我還在這裏。自己的國家自己救。」讓他深深感動。你到底在感動甚麼？正常的成年人應該是感嘆這麼小的孩子就被捲入政治鬥爭當中，只有民進黨與他惡心的同路人，才會覺得只要能夠洗腦讓他們未來支持民進黨，管他會對孩子的心靈與成長過程產生怎樣的扭曲，這種令人作嘔的卑劣思維，正是民進黨成為台灣癌症的原因。

王義川敢於公開在網絡上發布視頻，顯然他們並非第一次做這種事，而是早已不知做了多少次，才會視為理所當然。在野黨必須立刻檢舉加以反制，才能還給孩子們乾淨的成長空間。