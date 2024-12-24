推動紅色旅遊及熊貓經濟是一個能提升香港旅遊多樣性、促進經濟發展的方向。事實上，香港擁有豐富的「紅色旅遊」資源，但往往未受到充分重視和挖掘，這些珍貴的歷史記憶和遺迹亦長期未得到充分保護和展示。而大熊貓有着巨大的吸引力和市場潛力，香港可以借鑑內地及海外在這方面的成功經驗，打造具香港特色的大熊貓IP產業鏈。

近年全國各地積極發展紅色旅遊，包括推動本地抗日戰爭相關紀念地點列入國家級名錄。香港不乏可歌可泣的抗戰故事和重要歷史遺迹，如東江縱隊的英勇事迹、日軍進攻期間本地居民和抗日游擊隊的艱苦奮鬥等，香港的烏蛟騰抗日英烈紀念碑和斬竹灣抗日英烈紀念碑，亦已被列入名錄之中，充分顯示國家對歷史遺迹保護和利用的重視。

在這方面，內地城市亦大力推動相關的保護和利用工作，例如深圳印發了《深圳市文化名人大營救遺址線路保護及利用規劃（2023-2030年）》，為保護和利用遺址提供了具體的規劃和指導。香港可借鑑這些經驗，積極挖掘和宣傳本地的紅色旅遊資源。

此外，香港是「中央紅色交通線」重點，交通線從當年的黨中央所在地上海出發，途經香港、汕頭、大埔、永定、長汀等地，最後抵達瑞金。1930年代，在黨中央直接領導下，為溝通中央蘇區與上海黨中央的聯繫，這條隱蔽的交通線在多次反「圍剿」中始終保持安全暢通，有着「中國共產黨的生命線」之譽。本港應把握優勢，重新發掘當年的香港站點。

為了更好地推動紅色旅遊，筆者建議政府規劃和建設沙頭角抗戰文物徑、西貢抗戰文物徑、大嶼山抗戰文物徑、屯門及元朗抗戰文物徑，將分散於全港的抗戰歷史遺迹和故事有機整合，構建一個系統化的紅色旅遊網絡，並結合科技及教育推廣，進一步挖掘及增強紅色旅遊的市場潛力。

發展熊貓經濟方面，大熊貓作為國寶，在全世界有着巨大的吸引力和市場潛力。香港可借鑑內地及海外的成功經驗，將大熊貓形象與香港自身特色文化結合，創造出獨特的熊貓文創、餐飲食品及主題酒店等周邊產品和服務。香港一直都有大熊貓，但並未把牠變成一個經濟的運作模式來推動。而在將大熊貓變成明星、形成產業、帶動社會的經濟效益方面，內地及海外皆有很多成功例子。所以，當下是時候準備相關的配套，打造具香港特色的大熊貓IP產業鏈。

香港可積極挖掘和善用這些紅色旅遊、熊貓經濟資源，打造更多有吸引力的旅遊項目。一方面，這有助於對接國家發展大局，提升香港的旅遊業發展；另一方面，也能讓公眾通過參觀和了解這些歷史遺迹，更加正確和全面地認識國家。只要加強對本港的紅色旅遊資源進行系統規劃和推廣，同時大力推動熊貓經濟，不只能成為旅遊新亮點，更能積極提升市民的國家認同感和歷史責任感。