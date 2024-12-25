美國總統拜登是賈其餘勇，推動全球針對中俄伊朗的戰爭行動。因已信奉混合戰爭，故此不限於烏克蘭戰場，乃至中東，而是圍繞中俄伊在找缺口來進行攻擊。拜登下台，特朗普上任，戰術有所變化，但總的戰略不可能變，這已是美國精英的共識。美國對其他國家的戰爭行動仍會延續，只是多了特朗普重商主義的貿易敲詐與炮艦外交結合。

當前，美國在格魯吉亞與塞爾維亞策動的顏色革命還是鍥而不捨，糾纏下去。烏戰也出現不少變數，特朗普還是要歐盟出資，但歐盟卻在好戰親拜登的領導班子及反俄反中的環保極端分子把持下，仍要延續烏克蘭戰爭，企圖使歐盟用北約名義對俄出兵入烏，特朗普未必可說服或壓服它們。可能有待歐盟內部選舉換掉現任政權，如德國、法國與意大利，才有足夠的歐盟支持力量以停止烏戰，進行和談。

不過，保加利亞、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克等前線北約或歐盟成員國的政治轉變。一方面停戰和談壓力增加，另方面，特朗普陣營已不是他個人，增添了許多新勢力集團，反映在他的內閣人選和馬斯克的作用。他們可能害怕反戰聲勢過大，引致歐洲反美，復再與俄羅斯合作，因而放緩烏克蘭戰爭的停火和談。與此同時，他們亦不會反對美國情治部門在格魯吉亞、塞爾維亞以至俄羅斯策動顏色革命。歐洲激進媒體甚且擔心德法、羅馬尼亞等政治轉變也可能導致美國情報系統的介入，阻礙反戰反美勢力掌權。特朗普陣營能否控制美國為首的西方情報機構及其政治代理人，頗成疑問。

烏克蘭和俄羅斯以外，中東形勢是以色列主導，美國附從。可是美國與歐洲好戰的情治部門早與以色列勾結，後者支持以色列總理內塔尼亞胡的猶太復國主義，相信會趁敍利亞危機而大肆擴張戰爭，這非美國所可控制。

而在對付中國的戰線，如巴基斯坦和塔吉克斯坦等，美國扶植的地方民族武裝，包括伊斯蘭國、巴基斯坦塔利班、俾路支分離主義等組織正蓄勢待發，開始襲擊中國在這些地區的投資項目。另外緬甸內戰待發，這些應都有美國情報部門插手資助，也正在準備伺機發動。特朗普上台管不了，也不會管，寧讓情報部門用政府資金逐步製造動亂因素，壓迫中國。期望特朗普止戰是不明白他的重商主義，也不了解美國的好戰本質。