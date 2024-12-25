就博弈而言，北京和華盛頓對台灣問題的解決都是一方面堅持原則、一方面策略靈活和模糊，不讓對手摸清自己。北京堅持中國必須統一，台灣回到祖國，和統不行就武統，但和統的時間表、路線圖；武統的時間表、路線圖，兩者結合起來的時間表、路線圖都不披露，具體方法手段更是諱莫如深，外界只能刺探和亂猜。

華盛頓堅持把台灣當成打壓、遏制中國大陸的棋子、工具，對其亞太戰略極為重要，要極力「守護」，由此華盛頓制訂了一方面和中國建立外交關係，一方面和台灣建立「準外交關係」，必要時支持「台獨」的「一中政策」。在這個「政策基礎」上，美國可靈活機動又模棱兩可的讓台灣「倚美謀獨」，挑戰大陸，遏制中國，必要時發起代理人戰爭削弱中國。數十年來，中美各自在台灣問題上的原則、堅持和策略模糊，就是這樣展開博弈的。

由於這些年大陸勢強，武統聲威大振，各方都已看出台灣方面只憑美國售軍火是根本擋不住解放軍的。因此，各方關注只有美國出兵參戰或許還有一些「保台希望」，台灣當局也對此極為期盼！然而就是在這個關鍵問題上，山姆大叔一直玩模糊，不說行，也不說不行，像在吊足台灣胃口，也像讓大陸摸不着頭腦，「不敢輕易犯台」；然而，若干年前美國人這樣玩，大概還可以起作用，現在不行了！山姆大叔裝模糊，是因為它現在很清楚出兵參戰已保不住台灣，會輸得巨慘，因此有朝一日要作選擇，老美不會出兵！但這樣喪氣的大實話不能講，只能繼續模糊。

這樣的尷尬，大陸、台灣也心知肚明，而大陸對解決台灣問題有和統、有武統兩手準備，隨着實力的強大，和統、武統的手段及方法怎麼玩，都可對台美造成難以抗拒的威脅。現在，大陸無論怎麼出招，都令台美心驚肉跳，猜測不已。君不見，解放軍發言人談到軍演時一句「兵無常勢、水無常形」，就能把他們嚇得不輕嗎？