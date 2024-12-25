中資在美營運的TikTok是生是死呢？拜登早前簽署總統法令，規定TikTok母公司字節跳動，必須於明年1月19日前，將TikTok出售給非中國企業，否則不賣就禁。

即將上任的特朗普終於表態，揚言支持TikTok繼續在美國營運一段時間。儘管他1月20日才就職，最高法院下月10日審理TikTok上訴，在時間點來看仍有機會被禁，但經候任總統金口一開，看來TikTok暫時是安全了。

該公司行政總裁周受資早前到訪海湖莊園密會特朗普，當然希望特朗普高抬貴手。特朗普亦透露了口風，承認參選期間使用TikTok平台，瀏覽量達到數十億次，認為反應很好，覺得應讓TikTok多營運一陣子。本欄早前亦提過，禁了TikTok對特朗普並無好處，皆因美國絕大部分傳媒都是民主黨喉舌，他只有馬斯克經營的X，自己開設的Truth Social，以及霍士新聞撐場，聲勢非常蝕底。

何況經過國會山莊暴亂一役，特朗普深受被主流媒體噤言之苦，否則也不用自己斥資開設Truth Social。既然周受資拿着數十億瀏覽量的數據求見，斷無理由自絕後路。

從此又可看出，美國政治之黑幕重重。一句莫須有的危害國家安全，不用拿出任何證據，就可以命令合法經營且非常成功的企業不賣就禁；同樣地，只要政客撈到好處，又可以隨時將禁令推翻。美國政治游說全屬合法，官商勾結「光明正大」，如此腐敗的法治，還被頭腦簡單的黃人視為至高無上、公平公正，簡直可笑。

事實上，美國的選舉制度就是權錢交易的制度，特朗普將官位分配給各大金主，除了馬斯克儼然影子總統，其親家老爺、商業夥伴等，統統撈得一官半職。