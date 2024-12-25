荷里活巨星湯告魯斯曾主演電影《壯志凌雲：獨行俠》，該片放映後，使F/A-18大黃蜂戰機紅極一時，更被視為美國海空軍的王牌武器。不過，這款王牌戰機日前被導彈擊落，而且正是美國的軍艦所為。

12月22日在紅海之上，一架美國海軍F/A-18戰機從航空母艦起飛時，被美軍巡洋艦「葛底斯堡號」的導彈錯誤擊落，兩名飛行員要彈射逃生。美國號稱是世界第一軍事強人，如今這位強人竟然左手出矛，將自己的右手刺穿，讓人覺得匪夷所思。

如今的美國老大衰朽，由內至外都是千瘡百孔，民用的波音飛機固然是意外頻生，就連整個軍事系統也是亂象紛呈。美軍演習和執行任務時出現意外，早已是司空見慣。去年有一宗意外，比起今次大黃蜂戰機被擊落事件還要嚴重得多，當時美軍駐日本橫田的一架「魚鷹」運輸機作例行演習，在鹿兒島縣屋久島近海突然墜毀，造成多名機員死亡。

2021年，美軍海浪級核潛艇「康涅狄格號」在南海的海底撞上山脈，導致10多名船員受傷。最先進的核潛艇竟然在海底撞山，事件已是撲朔迷離，「康涅狄格號」受損後等待維修，但距今3年多，非但未能修好，據說就連輪候入船塢，也尚未輪得上。

反觀解放軍，近年在南海、台海活動頻繁，更不時舉行軍事演習，但跟美國甚至是日本和台灣的軍隊相比，意外卻很低。若說像美軍般，會發射導彈將自己的戰機擊落，這等荒謬之事更是聞所未聞。

所謂見微知著，雖然解放軍已經有數十年沒打仗，但若然中美兩國開戰，你將注碼押在解放軍身上，肯定比起押在美軍身上，會穩當得多。