卸任在即，美國商務部長雷蒙多忽然說了大實話，她在接受《華爾街日報》訪問時表示，用出口管制限制中國晶片發展只是白費工夫，美國要打敗中國的唯一方法，就是要在晶片技術上保持領先。

雷蒙多認為，規模530億美元的《晶片法案》比出口管制更有效；「出口管制，只能稍稍減緩中國在全球晶片市場擴張勢力的速度，但仍舊阻止不了中國科技進步。」她續說：「我們必須加快腳步，超越中國創新速度，這才是致勝之道。」這等於承認，過去數年美國聯手日本、荷蘭等國對中國施行嚴格半導體技術輸出限制，其實收效遠沒有宣傳的那麼大。但雷蒙多為甚麼選在這個時候道出真相？難道真是快離任了，可以不必承擔責任，所以一吐為快嗎？其實事情並沒有那麼簡單。拜登《晶片法案》的策略，是藉由高額補助，驅使廠商赴美設廠，讓尖端半導體生產技術重回美國。然而，特朗普卻對《晶片法案》嗤之以鼻，他認為根本不用補助，只要課徵高額關稅，就能迫使企業別無選擇，只能自願到美國設廠。

特朗普上任後打算提高進口關稅、調降企業稅率、放寬法規限制及擴大運用美國能源，只要規模10億美元以上的美國投資計劃，都可望免除環評或其他法規限制。特朗普等同給企業開出空白支票，讓企業為所欲為，這將對美國未來發展產生難以預料的影響。

雷蒙多點出了事實，就是美國數年來對中國晶片業的打壓與限制，反迫使中國快速提升技術，大幅縮短與美國間的差距，導致美國必須投入更多資源發展新技術，才能保持領先。特朗普與拜登截然不同的做法，究竟能一舉壓服中國？還是讓中國找到空間迎頭趕上？或許數年之間就有分曉。