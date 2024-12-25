敍利亞的巴沙爾‧阿薩德政權在年底前突然倒台，令正在逐步接管政權的沙姆解放組織瞬間成為敍利亞政治舞台上的主角。美國政府更隨即派出外交使團到訪敍利亞首府大馬士革，與該組織領導人朱拉尼會面，並宣布取消對朱拉尼的懸紅緝捕。華府此舉除了向敍利亞新領導層釋放出和解信號，亦意味美國與沙姆解放組織多年的恩怨即將一筆勾消。

沙姆解放組織是敍利亞反政府武裝派別中最強大的一支力量，領導人朱拉尼年輕時曾深受「911」事件影響，前往伊拉克與美國作戰，後來被駐伊美軍逮捕。但朱拉尼在監獄中也認識了多名阿蓋德頭目，並在出獄後從阿蓋德取得大量資金，得以組織武裝隊伍，最終發展成為沙姆解放組織。朱拉尼後來與阿蓋德決裂，但沙姆解放組織一直與美國勢不兩立，以致美國政府2018年將該組織認定為恐怖組織。聯合國在美國要求下也將沙姆解放組織認定為恐怖組織。

然而，沙姆解放組織在全球打擊的不利環境下依然不斷強大。隨着一眾反政府武裝組織將阿薩德政府一舉推翻，美國對沙姆解放組織的態度亦出現一百八十度轉變，聲言不排除將它從恐怖組織名單中移除，以及準備承認它為敍利亞的合法政府。敍利亞地理位置重要，是連接亞洲、歐洲和非洲的交通要衝。美國此舉明顯是希望與敍國新政府建立更密切的聯繫，為日後在中東地區的新戰略部署鋪路。

美國對待沙姆解放組織的態度前後不一，揭示其外交政策具有高度靈活性，但它對恐怖組織的定義飄忽不定，也觸發極大爭議。無論如何，美國的做法再次提醒我們，國家之間的互動往往超越簡單的黑白劃分，更多的是基於不斷變化的國家利益。