大撒金錢協助特朗普當選美國下任總統，並成為其親信嘅全球首富馬斯克，最近似乎「不務正業」棄商從政！呢，之前特朗普在佛羅里達州海湖莊園與烏克蘭總統澤連斯基通電話，講講吓，據悉將電話遞畀佢繼續講。新的消息係，德國聖誕市集遇襲後，馬斯克呼籲德國總理紹爾茨下台，指摘佢係「無能的蠢材」；又表明支持極右的另類選擇黨（AfD），惹來主流政黨批評佢企圖干預明年2月德國舉行的大選。

此外，有報道指特朗普日前喺海湖莊園宴請亞馬遜始創人、另一科技界超級富豪貝索斯，知情人士透露未獲邀請的馬斯克也加入其中，佢不請自來，令佢成為深宵清談節目主持人和社交媒體評論員的嘲笑對象。有記者在社交平台稱馬斯克如此瘋狂又詭異，還是個迷惘的跟蹤狂。做丈夫的，十有八九最怕老婆做「跟得夫人」，男人在外應酬，杯上杯落之際，老婆動輒來電問些無謂嘅嘢，好易惹來友儕恥笑「妻管嚴」，好冇癮啫！

記者仲話，馬斯克未經邀請參加這場晚宴是一種權力的展示，旨在震懾其他寡頭。有美國名嘴戲謔特朗普讓馬斯克幫上一個忙，依家已甩不掉他！被「衰鬼線人」式纏上了！《衰鬼線人》（The Cable Guy）是1996年占基利主演的跟蹤狂喜劇電影。

以上雖然係戲謔，卻反映馬斯克的自把自為，已引來美國社會日增的不滿，甚至傳出特朗普已將總統職位讓給馬斯克。事情傳到特氏耳中，佢只強調馬斯克並非在美國出生，美國憲法規定，總統人選必須是在美國出生的公民，佢冇可能成為總統。馬斯克回應稱有關傳言，只為了離間佢和特朗普關係。但看來佢應收斂一下，學學中國文化的中庸之道。一味做跟蹤狂吊靴鬼，遲早惹來侵侵討厭！