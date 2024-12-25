2025年即將來臨，隨着美國候任總統特朗普下月上任，中美貿易戰及美國對世界大部分國家及地區的關稅威脅都將到來。國人擔心中美經貿戰之際，美國人則驚懼中國軍力的大提升。

美國國防部近期發表了「2024年中國軍力報告」（Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2024），大肆宣揚中國的軍事威脅，例如擁有核彈頭逾千枚、軍費急升逾50%等，可惜最終抹黑的是自己，被曝光的是美軍又貴又不好用的大弊病，美國想抹黑中國不成，反變成「華吹」，真正搬起石頭砸自己的腳。

五角大樓趕在2024年將盡之際發表這份報告，將中國的軍費、艦艇、軍員編制都說了個遍，但數字卻非中國的官方公布，而是五角大樓自行「臆想」和「估算」的。國家外交部發言人日前反擊美國的報告，一如之前的類似報告般罔顧事實，充滿偏見，旨在散布「中國威脅論」，不過是為了維持美國自己的軍事霸權找藉口。

這份報告寫道，中國雖然宣布2023年的國防開支預算為2,200億美元，約佔中國國內生產總值（GDP）的1.2%，但是，這個數據絕不真實，實際開支其實多了40%至90%，總額是接近4,500億美元；還有中國的核彈頭數量一直在不斷上升，預計到2030年時，將會擁有1,000多枚核彈頭。

該報告的其他數據還有，中國正在極速擴大海軍規模，解放軍陸軍已經超過42萬兵員，對台海部署了800架戰鬥機、300架轟炸機等。

報告的結論是，中國無論是兵員、還是軍事裝備都已經超越美國。鑑於中國的軍力增長，對台灣、對區域安全及印太地區乃至全球都是一個威脅，必須迅速和實質地提升應對。

看了報告，我們且試着衡工量值一下中美兩國軍力的表現，按美國描繪，原來中國果真是軍武大國，而且是又平又靚且實力無匹的軍武強國，這不是筆者在「華吹」，而是因為美國在「華吹」。

因為2023年，美國軍費開支高達9,600多億美元，若按他們「估算」中國的4,500億美元軍費開支，2023年中國的軍費剛好接近美國的一半。也就是說，中國僅用美國一半的軍費，就養了與美國相同的陸軍官兵，擁有足堪與美國匹敵的戰機、艦艇數量，這樣中國不是太能幹、太廉而優嗎？掉轉頭不是美國大兵太貴、軍備生產費太高昂嗎？

估計看了這份報告的美國人會面黑，或者也會自慚形穢，為了美國的貴而痛心，也為了美國的低效而捶胸頓足。因為，當2025年的中美貿易戰及關稅戰升級之後，中國和美國之間的軍費開支與實力勢必距離更大。