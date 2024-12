2025年即將來臨,隨着美國候任總統特朗普下月上任,中美貿易戰及美國對世界大部分國家及地區的關稅威脅都將到來。國人擔心中美經貿戰之際,美國人則驚懼中國軍力的大提升。

美國國防部近期發表了「2024年中國軍力報告」(Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2024),大肆宣揚中國的軍事威脅,例如擁有核彈頭逾千枚、軍費急升逾50%等,可惜最終抹黑的是自己,被曝光的是美軍又貴又不好用的大弊病,美國想抹黑中國不成,反變成「華吹」,真正搬起石頭砸自己的腳。

五角大樓趕在2024年將盡之際發表這份報告,將中國的軍費、艦艇、軍員編制都說了個遍,但數字卻非中國的官方公布,而是五角大樓自行「臆想」和「估算」的。國家外交部發言人日前反擊美國的報告,一如之前的類似報告般罔顧事實,充滿偏見,旨在散布「中國威脅論」,不過是為了維持美國自己的軍事霸權找藉口。

這份報告寫道,中國雖然宣布2023年的國防開支預算為2,200億美元,約佔中國國內生產總值(GDP)的1.2%,但是,這個數據絕不真實,實際開支其實多了40%至90%,總額是接近4,500億美元;還有中國的核彈頭數量一直在不斷上升,預計到2030年時,將會擁有1,000多枚核彈頭。

該報告的其他數據還有,中國正在極速擴大海軍規模,解放軍陸軍已經超過42萬兵員,對台海部署了800架戰鬥機、300架轟炸機等。

報告的結論是,中國無論是兵員、還是軍事裝備都已經超越美國。鑑於中國的軍力增長,對台灣、對區域安全及印太地區乃至全球都是一個威脅,必須迅速和實質地提升應對。

看了報告,我們且試着衡工量值一下中美兩國軍力的表現,按美國描繪,原來中國果真是軍武大國,而且是又平又靚且實力無匹的軍武強國,這不是筆者在「華吹」,而是因為美國在「華吹」。

因為2023年,美國軍費開支高達9,600多億美元,若按他們「估算」中國的4,500億美元軍費開支,2023年中國的軍費剛好接近美國的一半。也就是說,中國僅用美國一半的軍費,就養了與美國相同的陸軍官兵,擁有足堪與美國匹敵的戰機、艦艇數量,這樣中國不是太能幹、太廉而優嗎?掉轉頭不是美國大兵太貴、軍備生產費太高昂嗎?

估計看了這份報告的美國人會面黑,或者也會自慚形穢,為了美國的貴而痛心,也為了美國的低效而捶胸頓足。因為,當2025年的中美貿易戰及關稅戰升級之後,中國和美國之間的軍費開支與實力勢必距離更大。