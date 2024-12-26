娛圈單打：愛上花滑女神　居港取悅佳人

唔通平安夜真係奇迹夜？繼英國桌球天王、綽號「火箭」嘅奧蘇里雲申請優才計劃移居香港後，港府喺平安夜當日再公布，另一來自英國嘅球手、桌球界「世一」卓林普，同樣藉該計劃來港定居。大家都知，香港近年喺多項國際排名拾級而下，忽然獲桌球大師青睞，可謂一掃烏氣，吐氣揚眉！

卓林普非常識做，公開表演食蛋撻及菠蘿包，又話好鍾意中環，同埋喜歡香港嘅熱鬧環境、人們為生活而努力嘅感覺，總之好話說盡。嗱，喺呢位世一眼中，香港樣樣都好，但講到尾，好可能只係為咗緋聞女朋友馬曉晴咋！

呢位馬小姐只有25歲，樣靚身材正，係香港前花樣滑冰代表，有「花滑女神」稱號。伊人亦活躍於娛樂圈，先後為港台、TVB、ViuTV、HOY TV擔任主持及演出節目，同時拍過不少廣告。由於容貌有幾分似日本女神石原聰美，因而又有港版石原聰美嘅「花朵」，深受麻甩仔網民喜愛，IG有近18萬Followers。

英媒報道，卓林普經常四出比賽，早就唔Enjoy英國嘅生活，長期居於香港同杜拜。邂逅馬曉晴後，佢逐漸愛上香港生活，今次移居，應該係取悅佳人之舉。哈，近水樓台先得月，梗係要加多兩錢肉緊啦。唔知兩位體育界嘅頂尖情侶，有冇機會拉埋天窗呢？到時卓林普咪可以做埋香港女婿囉。

點都好，香港近年吸納嘅所謂國際優才，百分之九十九來自內地，早就被質疑貨不對辦。如今先後有兩位世界級桌球大師加入香港大家庭，證明香港仲有吸引力，總算為低沉嘅市道沖喜，誠屬美事。