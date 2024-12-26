港府依據《港區國安法》連環出招：一是將許智峯、郭榮鏗等7人列為潛逃者，撤銷特區護照、禁止提供資金或處理資金、執業資格暫時吊銷；二是懸紅通緝鍾劍華、鄭敬基等6人，正式發出拘捕令。最好笑的是，這班人還在死撐，有人指這樣能更快獲批政治庇護或難民身份，有人稱本身持有外國護照不受影響。這分明是死鴨子嘴硬，他們皆如喪家之犬，終生背負通緝犯罵名，即使逃到天涯海角，也將惶惶不可終日。尤其是隨着中國國際地位日益提升，經濟影響力無處不在，潛逃犯終將走投無路，結局注定悲慘。

魯迅先生平生最瞧不起兩種人，一種是想做奴隸而不得，一種是暫時做穩了奴隸。潛逃海外的反中亂港分子基本上就是這兩種人，奴顏媚骨，毫無尊嚴，託庇於洋人猶自鳴得意，殊不知在洋人眼中他們只是反華棋子，在中國人眼中他們更是跳樑小丑。當棋子失去利用價值，下場也就可想而知。

英國有位華裔電視節目主持人曾問一位本土白人：「你認為我是英國人嗎？」得到的答覆是：「即使你在這裏出生，也不一定是英國人。」這反映了一個事實，種族基因是改變不了的，中國人無論走到哪裏，都會被外國人視為異類，特別是在種族歧視嚴重的國家或地區，永遠只能做二等公民。許智峯之流為自己能更快獲批政治庇護或難民身份而沾沾自喜，既可笑，又可悲。對他們而言，難民身份也許就是洋人賜予的最大恩惠。

正所謂，人離鄉賤。反中亂港分子潛逃海外，如果夾起尾巴，低調做人，尚不至於如此令人討厭，偏偏他們死性不改，依舊那麼張狂，不斷隔洋唱衰國家和香港，香港經濟愈差，他們愈興奮，似乎這樣才能得到一些心靈安慰。實際上，他們自己的處境更糟糕，絕大部分移民的工作和生活條件遠不如香港，不少人甚至連一份餬口的工作也找不到。在網上經常看到一些移民英國的黃絲聲淚俱下，哭訴搵工不易、通脹嚴重、生活艱難、受到歧視等等。這能怪誰？只能怪自己太傻太天真。

有些所謂的KOL可能比較幸運，移民海外後還能在網上高談闊論，靠唱衰香港博取眼球，賺取生活費，有的甚至靠網上眾籌維生。不過，這種日子恐怕維持不了多久，隨着港府陸續出招，阻斷潛逃犯的經濟來源，這班人休想再做寄生蟲。