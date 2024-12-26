未來的中國警察，可能會由球形機器人擔當。中國浙江省溫州市正在做實驗，公安人員跟球形機器警察搭檔出巡。這一幕讓路人看來，無不嘖嘖稱奇，以為自己到了未來世界。

這款機器警察十分奪目，外形圓鼓鼓的，在地上滾動前行，全程由人工智能操控。它向前滾動的速度，每小時可達35公里，追趕賊人時，賊人跑得累了，機器人卻不會累，趕上之後，機器人可以向目標人物射出一張網，把對方綑綁起來，再等待公安人員處理。在機器人和人工智能的領域，目前中國都走在世界最前端。除機器警察之外，在戰場上，解放軍早已推出機器狗、機器狼和機器山貓，這些機動武器可以攜槍出擊，可以騰挪跳躍，更可以翻山越嶺，它們一個個的身手，猶如御前帶刀侍衞，要保家衞國、除暴安良，都是綽綽有餘。

很多人擔心當代中國的嬰兒出生率偏低，人口紅利下降，會影響未來的經濟發展，但觀乎人工智能和機器人的發展速度，將來大量工作未必再要由人手擔當。前瞻未來，人類應該擔心人口過剩，多於擔心人口不足。

看着一批批裝備武裝的機器狗、機器狼、機器山貓，以至最新的球形機器警察，任何人都可以感受到，智能機器與人類互動共存的日子已經來臨。不過，這些智能機器一旦不受控制，與人類發生衝突，我們的血肉之軀，很難鬥得過它們的銅皮鐵骨。人工智能即使不會主動叛變，但它們的系統一旦被黑客侵入，後果又會如何？假如一群配備精良的機器狼被恐怖分子控制，情況將會不堪設想。因此，人類在創製更多智能機器人、機器獸之前，須先認真研究，如何能保障它們的系統安全可靠。