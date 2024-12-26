民進黨在選罷等三法修法過程中兵敗如山倒，非但投票表決輸人，連過去最擅長的暴力抗爭也同樣被在野黨碾壓，而視為大絕招的青鳥群眾，也呈現人群愈來愈少、後繼無力的窘境，可以說在正常狀況下，民進黨幾乎只有接受失敗的命運。

但賴清德可不是輕易服輸的人，就在三法三讀通過的當天，他立即發文強調要用「更大的民主」窮盡一切努力阻擋三法實施，令人疑惑何謂「更大的民主」？又到底有甚麼法子還可以努力？

由於賴清德一直對無法掌握立法院多數感到不忿，期望透過罷免扭轉局面，所以許多人猜測，他很可能會讓行政院長卓榮泰故意不副署，自己也不公告，迫使在野黨倒閣，如此他便能解散立法院宣布改選。然而，在野黨顯然不會配合這項行動，特別是目前支持度低迷的民眾黨，除非民進黨自己提出倒閣，否則在野黨絕不會主動提出。

而根據台灣目前的雙首長制，理論上院長副署權是為了制衡總統，而非為了牽制立法院，故有學者認為拿不副署對抗在野黨是相當荒謬的。然而，另一派學者則說，台灣修憲後已拿掉立院的閣揆同意權，閣揆又是總統任命，所以副署權怎可能制衡總統？已經轉過來變成掣肘立院了。但這又等於讓行政院同時有覆議與不副署兩種權力對付立院，這在法理上也說不通。

賴清德還有一招，就是像上次一樣申請大法官釋憲，可是這次三法修法牽涉到大法官本身，若憲法法庭受理，則將形成自己開庭決定自己職權範圍的荒謬情況，更加凸顯台灣現行憲法的千瘡百孔，亟待修正。無論如何，賴清德佔據主動優勢，畢竟他控制五權中的四權，在野黨卻僅掌握不到三分之二的立法權，局面仍將是綠營積極出招，在野被動回應。