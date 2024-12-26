香港8名立法會議員在聖誕前夕到日本考察4日，估計花費達40萬元，被社會批評大花筒，罔顧政府正面臨逾千億元的財赤。不過公道點說，這次考察團若能給香港帶回好消息，譬如成功游說大批日本大企業來港開設分公司，就算再花100萬元也不會有人提出質疑。可見這起風波的重點為考察活動是否物有所值。

據悉，一眾議員到日本交流的主要目的，包括爭取日本支持香港加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以及透過日本政商界向當地民眾更廣泛宣傳香港。可是綜觀考察團名單，卻不見旅遊界別議員，反而有數名經常對日本進行戰狼外交的議員，實在讓人摸不着頭腦。當然，我認為整個行程最大的敗筆是與日本農林水產省交流。

自從內地全面暫停日本水產進口後，港府亦宣布禁止進口10個受核污水排放影響的日本都縣之水產，給當地海產業帶來頗大的衝擊。正常來說，應該是日本政府派官員來港向港方解說並要求取消禁令。香港議員在寶貴的訪日行程中竟抽空去拜訪農林水產省，予人反過來乞求日方的觀感，這種做法令人百思不得其解。

打個比方說，美國近年一再向中國實施晶片禁令，我們很難想像美國政府會派人去北京，和中國交流是否解除限制。反而是包括中國在內的各國晶片企業高層，不時前赴美國游說華府放棄禁令。香港議員主動送上門，與日本政府商討放寬日本水產入口香港事宜，在外事上其實頗為失儀。

退一步說，縱使香港議員真的有需要了解日本海產的安全，考察團成員也要有醫療衞生界和漁農界議員。大大小小的疑點加起來，難怪外界質疑一眾議員去日本考察是公費旅遊。