正論：虐殺貓狗一窩蜂　法庭輕判助歪風

不少香港人口說文明，擺出愛護動物姿態，其實虐殺動物事件層出不窮，已到了令人髮指的地步。昨日有兩隻年幼唐狗慘遭毒手，被發現倒斃在長沙灣麗閣商場平台，身上有血漬，很可能被人從高處拋下。同類事件接二連三發生，香港淪為「動物地獄」，說到底跟港府不重視動物權益、法庭屢屢輕判脫不了關係。

虐待貓狗事件隔三差五就會發生，近期甚至呈現井噴式爆發，包括女藝人在大埔遛狗期間，3隻愛犬誤吞毒餌，當中兩隻死亡，另一隻腦部永久受損。大埔富善邨月前有單位被揭藏有34隻貓，當中一隻死亡，多隻過瘦及患病。甚至連佛門清淨地也爆出虐狗醜聞，兩名被指是大嶼山寺廟煮齋菜的員工，今年8月被目擊疑將兩隻唐狗用膠袋笠頭，再開車拖往後山棄置，聳人聽聞。

連同今次兩隻唐狗倒斃商場平台，只是虐待動物的冰山一角。政府數字顯示，截至去年9月，已錄得336宗懷疑殘酷對待動物的舉報個案，較前年全年的263宗急升近三成，創5年以來新高。當中僅有5%、即18宗個案提出檢控，成功起訴更只有16宗，罰款金額介乎5,000元至6,000元，監禁期最短為10日，最長也不過一年，跟《防止殘酷對待動物條例》最高罰款20萬元、監禁3年相距甚遠。

例如一名男子被年僅15個月大的貓咪抓傷，竟將貓咪監生撻死，去年法庭僅判被告監禁約兩個半月。又如石硤尾白田邨一名婦人企圖劏貓屍，被控「屠宰狗貓作食物」，裁判官以無證據顯示她親手殺貓為由，輕判監禁4星期，緩刑兩年。凡此種種，均反映法庭輕判已成常態。更不必說，2020年深井有人將30隻小動物從高處拋下，當中18隻慘死，執法部門拘捕兩名涉案男子，律政司竟以缺乏目擊證人為由不提起訴，將狂魔放生。

事實不斷證明，由律政司到法庭都對動物性命毫不重視，不是輕判便是放生，結果是變相鼓勵，助長歪風。港府礙於輿論壓力，數年前煞有介事提出修訂條例，除了提高虐待動物罰則，更要對飼主加入謹慎責任制，包括必須為動物提供合適飲食及生活環境等。可惜多年過去，有關修訂依然毫無寸進，至今未見提上立法會審議。相反，當局對一些萬分重視的法例，由諮詢到立法耗時不足兩個月便神速過關。動物生死輕如鴻毛，法律阻嚇力嚴重不足，官不殺貓狗，貓狗因官而死。

其實，要有效遏止虐待動物歪風，東方傳媒機構多年前已提出「動物善終園藍圖」，港府可利用無人荒島收養流浪動物，採取雄雌分隔圈養方法，假以時日，流浪動物便會自然絕迹，既不用耗費大量公帑，又合乎人道，更可解決流浪動物被虐及滋擾等問題。此外，東方亦建議，港府應在某個時間點開始禁售寵物，若市民想養貓養狗，必須符合審批條件，例如獨居長者老來無伴，或老來喪偶無依無靠。這樣做是真正保護貓狗的最好方法，端視港府有沒有遠見和器量採納！