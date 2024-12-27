日本豐田汽車決定在中國上海建立生產電動汽車的獨資工廠，既在意料之外，又在情理之中。意料之外是因為該公司之前一直排斥電動車，試圖另闢蹊徑，全力發展混能車和氫氣車，與中國電動車分庭抗禮；情理之中則是因為日本汽車產業競爭力每況愈下，燃油車漸漸失去中國市場，混能車和氫氣車又不成氣候，不得不面對現實，改弦易轍發展電動車，以免被市場徹底淘汰。試想想，如果連汽車產業也保不住，日本還能依靠甚麼？

早在多年前，就有人預言中國電動車將逐步取代傳統燃油車，日本汽車產業危在旦夕。當時許多人還認為這是危言聳聽，如今看來這絕不是危言聳聽，預言正慢慢變成事實。面對中國電動車的強力競爭，日本汽車產業左支右絀，搖搖欲墜，另一汽車巨頭日產已到了無法維持的地步，只好尋求和本田合併。豐田作為世界最大車企，也許還不至於如此窘迫，但日子也愈來愈不好過，眼看市場份額不斷萎縮，不焦慮才怪。

正所謂，形勢比人強。發展電動車是大勢所趨，特別是中國市場，近月電動車銷量已超過傳統燃油車，前者的優勢還將持續擴大，日本車企再不求變，只能坐以待斃，這就是豐田決定在上海建立電動車廠的主要原因。美國特斯拉電動車就是因為在上海建立超級工廠，才轉危為安走上坦途，豐田能否複製成功經驗尚是未知之數，起碼已認清形勢，邁出了關鍵一步。

中國不僅擁有超級龐大的市場規模，而且具有產業鏈和供應鏈完整的獨特優勢，更有技術熟練的豐富人才，任何國家都無法相提並論。去年中國汽車銷量突破3,000萬輛，今年預料可達3,100萬輛，其中新能源汽車幾乎佔據半壁江山。反觀美國整體汽車銷量大約只有中國的一半，新能源汽車份額更是遠遠不如，即使加上歐洲和日本，市場規模也比不上中國，試問誰願捨棄中國這個大蛋糕？實際上，中國既是世界最大汽車消費國，也是世界最大汽車出口國，若不是美國和歐盟設立人為障礙，中國電動車必定一枝獨秀。可以毫不誇張地說，過去中國車企被人看不起，今天已令人高攀不起。

最近日本政府頻頻向中國伸出橄欖枝，外相岩屋毅訪華更是好話說盡，強調全力推進「戰略互惠關係」。這說明日本經濟形勢不妙，希望中國拉一把。