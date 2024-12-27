筆下風雲：看在眼裏 慌在心中-程萬里 傳媒人

距特朗普上任美國總統還有數星期，世界的不穩定性日甚一日。對內，他委任馬斯克掌管政府效率部，揚言每年要削減兩萬億美元預算。最近馬斯克將槍頭對準聯儲局，直指聯儲局員工多到荒謬的地步，加上特朗普向來對聯儲局主席鮑威爾看不順眼，外界相信這個機構將成首要整頓目標。

事實上，特朗普及馬斯克想收拾的豈止聯儲局，整個聯邦政府人人自危。當年馬斯克收購Twitter，一口氣裁掉八成員工，如今變成X一樣如常運作，他有意將這一套放在聯邦政府上。一旦落實，美國內部將會亂成何等模樣，想也想得到。

對外，特朗普未上任已不斷出招。除了對中國高舉關稅大棒，加拿大及墨西哥一樣無法幸免，擬徵收的稅率甚至高於中國，同時多次催促加拿大加入成為美國第51州。日前他再次大發謬論，表示要收回巴拿馬運河及買下格陵蘭。巴拿馬運河連結南北美洲，對美國運輸非常重要；格陵蘭除了有美國太空基地，境內更有稀土、鈾、銅等豐富資源。特朗普無寶不落，展現拓土野心，結果當然是換來巴拿馬與丹麥政府極大反感。

其他傳統盟友看在眼裏慌在心中，急急另謀出路。日本外相岩屋毅日前首次訪華，被外界解讀為中日破冰。日本隨即宣布放寬對中國旅客簽證，設立有效期10年的旅遊簽證，並將旅行團簽證的可停留天數，從15天延長至30天。據聞南韓見狀也不執輸，考慮對中國團客試行免簽政策。

這些美國傳統盟友、兼且是美國在亞太區最重要的遏華棋子，竟然紛紛轉軚，原因是特朗普太過善變，太不靠譜。這些國家改善對華關係，不僅有實際經濟利益，也可增加日後跟特朗普討價還價的談判籌碼。