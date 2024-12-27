特朗普次子埃里克在「X」上分享了一張梗圖，內容是特朗普看着手機上的購物清單，而購物車中羅列的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河，旁白則是：「我們回來了！」

對於兒子不得體的玩笑，特朗普沒有要他刪文，對這些國家地區表示尊重，還附和地說「是的，我們真的回來了」，毫不掩飾其狂傲與自大，也展現了他對其他國家主權的漠視與輕蔑。但，這就是擺在眼前的事實，那個目中無人、囂張跋扈、不按牌理出牌的特朗普，真的又回來了。

早在特朗普第一任時，他就表示要將格陵蘭島納入美國領土，當時的丹麥總理斷然拒絕，特氏則取消到丹麥訪問。而2018年特朗普被迫退出巴拿馬酒店的經營權，或許就是如今他可能強奪巴拿馬運河控制權的導火線。但最令人訝異的是，當特朗普頭一次對杜魯多說出「讓加拿大成為美國第51州」時，多數人只認為這是個糟糕的玩笑，但隨着特朗普一提再提，而今他的兒子也將加拿大納入購物車，顯然特朗普有可能是真心這樣想的。

缺乏尊重他國主權概念的特朗普，或許認為這是他讓美國再次偉大的必要措施，格陵蘭戰略位置不言可喻，控制巴拿馬運河確保美國可以快速在兩洋間運動，加拿大早就是佔盡美國好處的小弟，那麼直接吃掉又有何妨？

可是特朗普卻忽略了一個基本問題，美國當然很強，但並沒有強大到可以隨意頤指氣使、兼併他國的程度。各國對特朗普上台的戒慎恐懼，短期內可能會讓美國人有再次偉大的感受，但長期下來，必然會製造更多美國的敵人。特朗普若真的覺得這次終於可以為所欲為，將整個世界踩在腳底下，那麼美國君臨天下的霸業，或許就要在他手中完結。